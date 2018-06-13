Уральские операторы прогнозируют крах отрасли после реализации «пакета Яровой»

Уральская ассоциация операторов связи («УралАОС»), включающая в себя пять местных провайдеров (все — из Екатеринбурга), обратилась с открытым письмом к главе Минцифры РФ Константину Носкову. Члены «УралАОС» выразили озабоченность реализацией «пакета Яровой», который приведет к краху отрасли, а также обозначили свою позицию по данному вопросу.

В письме министру говорится:

«По мнению отраслевых участников рынка, реализация требований Федерального закона от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» (так называемый «пакет Яровой»), требующая от операторов связи непосильных финансовых затрат (например, МТС оценивала свои затраты на «закон Яровой» в 60 млрд руб. на ближайшие пять лет, «Вымпелком» — в 45 млрд руб., «МегаФон» — в 40 млрд руб.), остановит успешное развитие отрасли связи в России. Бессмысленность и пагубность реализации «пакета Яровой» отмечают даже высокопоставленные отставные сотрудники ФСБ. Так, член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ запаса Александр Михайлов заявлял, цитата: «Если говорить о новой нагрузке на провайдеров, то ее придумали люди, которые никогда не занимались ОРМ (оперативно-розыскными мероприятиями) и по большому счету не понимают те объемы, с которыми приходится сталкиваться любому сотруднику в ходе ОРМ. Эти объемы и сейчас колоссальны, и очень часто их обработать не могут даже те люди, которые 24 часа не вылезают из кабинета. Если люди занимаются преступностью и ведут переписку, они ведут ее на своем языке, с использованием шифрования. И основным инструментом борьбы, в том числе с терроризмом, безусловно, является агентура»».

.

«Введение „пакета Яровой“ приведет к резкому росту цен на услуги связи и оттоку еще нескольких миллионов домохозяйств, что в конечном итоге отразится на росте валового внутреннего продукта. До 2018 года на долю отрасли связи, которая являлась плательщиком налогов и организатором рабочих мест для более чем 800 тысяч человек, приходилось порядка 10-15% в приросте ВВП, обеспечивалось современное развитие рынка телекоммуникационных услуг», — отмечается в сообщении.

При этом, отмечают уральские операторы, существуют более эффективные направления применения потенциала отрасли. «Операторы связи готовы обсуждать и реализовывать и иные задачи при содействии Министерства цифрового развития и связи РФ и системно применять свои ресурсы в смежных сферах. В том числе и в рамках программы „Цифровая экономика Российской Федерации“, которая обретает статус национальной после указа президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года, согласно которому цифровизация становится приоритетным для правительства проектом. „Пакет Яровой“ же дискредитирует саму идею „Цифровой экономики“ (благоприятную среду для развития которой обеспечивает отрасль связи), так как без прямого участия операторов осуществить поставленные стратегические задачи не представляется возможным», — говорится в письме.

Реализация пакета Яровой, по мнению уральских операторов, не позволит воплотить эти планы в жизнь, а приведет к сокращению участников телекоммуникационного рынка, к резкому росту цен на услуги связи, к потере работы сотрудников разорившихся операторов.

«Сложившаяся ситуация в конечном итоге повлечет крах сферы, показатели которой росли последние годы, являясь примером для других стран», – говорится в обращении к министру.

В завершении письма операторы призывают отказаться от применения «пакета Яровой» в нынешнем виде. При этом члены ассоциации готовы принять участие в разработке технологических решений, направленных на противодействие терроризму без ущерба для рынка связи.

Кроме этого, президент «УралАОС» Леонид Блинов заявляет:

«Ассоциация была изначально создана для защиты интересов собственников и её членов, это прописано в уставе. Соответственно мы должны отбиваться от тех, кто посягает на эти интересы. А кто посягает? Администрация города. Её действия и послужили созданию Ассоциации, когда нас начали сбрасывать со столбов. Вторые «оппоненты» – управляющие компании и ТСЖ. Третья угроза – любые внешние проявления, начиная от воровства оборудования и заканчивая «законами Яровой»».

.

Пакет антитеррористических законов, который был разработан при участии депутата Госдумы Ирины Яровой, обязывает операторов связи в течение полугода хранить содержание разговоров и переписку пользователей. Документы начнут действовать с 1 июля 2018 года. Закон подвергся мощной критике как со стороны пользователей, так и со стороны операторов связи.

.



.

Читайте также:

Чемодан Яровой без ручки

🔓

РСПП: текущий вариант «пакета Яровой» поднимет цены на связь на 90%

🔓

С 1 июля операторы должны будут хранить звонки и sms

🔓

«Пакет Яровой» лезет в карман пользователей

🔓

Минцифры не собирается отказываться ни от Жарова, ни от блокировок

.