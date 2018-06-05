Минцифры не собирается отказываться ни от Жарова, ни от блокировок

Руководитель Роскомнадзора (РКН) Александр Жаров сохранил свой пост, заявил на X международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков:

«Тяжело отвечать про будущее. Да, он остается».

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При этом тогда на вопрос, устраивает ли его действующий глава РКН Жаров, он ответил: «Мне нужно время. <…> Я работал с людьми всего шесть дней. Конечно, нужно время, чтобы понять».

Ранее источник в госструктурах сообщал, что Жаров, скорее всего, сохранит свой пост: «Пока рано говорить, но по ощущениям, Жаров останется».

У нового руководства Минцифры (бывш. Минкомсвязь), несмотря на более чем двухмесячное фиаско с блокировкой мессенджера Telegram, сопровождавшееся нарушением работы никак не связанными с мессенджером сайтами, никаких претензий ни к надзорному ведомству, ни к Александру Жарову нет — в конце мая текущего года министерство заявило, что не видит оснований для принятия мер реагирования в отношении сотрудников Роскомнадзора.

Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев в своем Telegram-канале выразил мнение мнение, что может кадровая стагнация в подобных ведомствах даже и к лучшему:

«То, что Жаров сохранил пост главы Роскомнадзора — хорошо. С умными, квалифицированными и компетентными людьми в государстве, которое панически боится интернета и хочет его поставить под полный контроль — трудно бороться».

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Гендиректор Общества защиты интернета (ОЗИ) Михаил Климарев также не ожидал от новопереименованного, но старого (согласно озвучиваемым планам на будущее) министерства каких-то революционных изменений.

Судя по всему, действительно тренд на дальнейшее осуществление блокировок сохранится — это можно понять исходя из слов министра Носкова касаемо Telegram.

Министерство постоянно ищет новые способы блокировок мессенджера, который был заблокирован по решению Таганского суда Москвы в апреле этого года, также заявил на форуме Носков: «Мы должны реализовать решение суда, мы постоянно ищем новые технические решения для реализации этого решения».

Напомним, недавно новый вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий выполнение нацпрограммы «Цифровая экономика», связь и инновации, призвал «не превращать во взаимный обмен окриками» тему блокировки Telegram, напомнив, что «в цифровой сфере сложно ищется баланс между интересами государства, гражданина и бизнеса операторов».

Министр добавил, что не видит смысла во встрече с основателем Telegram Павлом Дуровым. Однако если он попросит о беседе, то в Минкомсвязи рассмотрят его запрос.

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