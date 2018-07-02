Данные о пользователях из госорганов планируют хранить три года

Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу законопроект №499585-7 «О внесении изменения в статью 51-1 Федерального закона «О связи»». Документ подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В пояснительной записке сказано, что данным проектом закона предлагается «установить обязанность государственных органов и созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, организаций хранить в течение трех лет сведения о пользователях услугами связи, использующих их пользовательское оборудование (оконечное оборудование), поддерживать их в актуальном состоянии и предоставлять в трехдневный срок по запросу федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны».

В связи с этим в статью 51.1 «Особенности оказания услуг связи, услуг присоединения и услуг по пропуску трафика для нужд органов государственной власти, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка» вносится пятый пункт, который гласит:

«Государственные органы и созданные для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, организации, государственные информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети которых предназначены для взаимодействия с информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» и подключены к ней через российский государственный сегмент информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основании государственных контрактов, заключаемых федеральным органом исполнительной власти в области государственной охраны с оператором связи, обязаны хранить в течение трех лет в соответствии с установленными ими правилами делопроизводства сведения о пользователях услугами связи (фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность), использующих их пользовательское оборудование (оконечное оборудование), поддерживать указанные сведения в актуальном состоянии и предоставлять их в трехдневный срок по запросу федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны».

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«Взаимодействие федерального органа исполнительной власти в области госохраны с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, по вопросу предоставления необходимых сведений осуществляется на основании соглашений между указанными органами», — говорится в законопроекте.

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