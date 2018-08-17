Сим-карты лягут под ФСБ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации намерено обязать операторов связи перевести российских абонентов на новые сим-карты для выполнения требований «пакета Яровой». Об этом говорится в проекте приказа ведомства, на который обратил внимание «Ъ».
Ведомство предлагает перейти на новые сим-карты, чтобы защитить информацию абонентов. Сейчас мобильные операторы закупают сим-карты у двух зарубежных компаний, поэтому есть опасения, что производители могут передать иностранным спецслужбам ключи от своих систем криптозащиты.
Минцифры хочет, чтобы операторы меняли сим-карты абонентов как средства криптозащиты через каждые 15 месяцев, рассказали в МТС. Однако единовременная замена сим-карт, которые уже находятся у абонентов, не предусмотрена.
Из-за новых требований все участники рынка потратят более пяти миллиардов рублей, прогнозируют в «Вымпелкоме». В Минцифры считают, что операторам придется купить 80 единиц оборудования, стоимость каждой составит 3,2 миллиона рублей. При этом в «Мегафоне» уверены, что одна единица оборудования понадобится на 10 тысяч абонентов.
По расчетам «Ъ», на это нужно 83,2 миллиарда рублей (исходя из оценки, что в России 260 миллионов абонентов сотовой связи).
На российском рынке нет работающих систем криптографической защиты, добавляют представители сотовых операторов. На их разработку, по разным оценкам, потребуется от 10-11 месяцев до двух лет.
Проект приказа Минкомсвязи направили в Минюст 3 августа, но 15 августа по просьбе Минэкономики вернули на доработку.
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