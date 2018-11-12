Пользователь наказан уголовно за публикацию видео с исполнившим «Мурку» священником

Посты ВКонтакте продолжают пополнять бюджет страны за счёт выписываемых россиянам штрафов. Ставшее хитом интернета видео со священником, поющим «Мурку», а также посты с сомнительными шутками про христиан и евреев стоили петербуржцу Ивану Барбакову 300 тысяч рублей, которого Калининский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в разжигании ненависти либо вражды (ч.1 ст.282 УК РФ).

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга,

«Суд установил: Барбаков, находясь в период с 22.10.2017 по 08.04.2018 в своей квартире, используя принадлежащий ему персональный компьютер, имея доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», являясь зарегистрированным пользователем социальной сети «Вконтакте», имея умысел на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности (евреи), отношения к религии (христиане), действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва основ конституционного строя и безопасности государства, желая этого, разместил на свой странице в социальной сети «Вконтакте» несколько записей следующего содержания: изображение с двумя анимационными изображениями по типу противопоставления: слева – лик Иисуса Христа, справа – человекоподобный образ, в котором, согласно заключению эксперта, выявлены признаки действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности (евреи); изображение, на котором содержатся 9 фотографий различных людей, под каждой из которых имеются подписи, в которых выявлены признаки действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности (евреи); видеозапись под названием «Священнослужитель вдохновенно исполняет хит из уголовного репертуара (поп поет Мурку)» с комментарием к указанной видеозаписи».

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Вину, отмечается в сообщении, подсудимый признал.

Одновременно с этим, видеозапись с поющим священником не признана экстремистской (а значит всё-таки может публиковаться сама по себе):

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Напомним, на недавнем заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи было принято решение поддержать законопроекты, внесённые Президентом РФ Владимиром Путиным, которые направлены на частичную либерализацию антиэкстремистского законодательства и вносящие поправки в статью 282 УК РФ.

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