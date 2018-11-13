Австрийское правительство хочет отменить онлайн-анонимность

Правительство Австрии провело узкое совещание в составе канцлера Себастьяна Курца, вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и глав нескольких министерств по вопросу защиты общественных деятелей и рядовых граждан от анонимных угроз и оскорблений в сети.

По его итогам Курц и Штрахе заявили о необходимости запретить «никаб в сети» и обязать платформы регистрировать пользователей только с настоящими именами. Речь идет не о мониторинге или ограничении свободы, а о возможности идентификации властями нарушителей порядка, подчеркнули они.

Кроме этого, госсекретарь Каролина Эдтштадлер работает над введением более строгих штрафов за травлю в интернете.

Власти понимают, что это намерение тяжело реализовать. «Я прошу понимания, мы находимся в самом начале», — отметил Курц.

Это предложение властей уже вызвало полемику в австрийском обществе, поскольку многим понятно, что анонимность не является главной причиной развязного поведения в Сети.

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