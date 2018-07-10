Сторонники сетевой анонимности подвергаются в Германии давлению

Обыски прошли в домах трех действующих и одного бывшего члена правления немецкой НКО Zwiebelfreunde e.V., а также в офисе юристов некоммерческой ассоциации.

Zwiebelfreunde управляет ретрансляционными серверами Tor и поддерживает проекты по защите конфиденциальности и анонимности, предоставляя юридическую и финансовую помощь. Одним из способов такой помощи является сбор пожертвований от европейских пользователей на свой банковский счёт с последующей передачей собранных денег зарубежным проектам.

Обыски прошли после того, как левый блог Krawalltouristen призвал своих сторонников устроить протестную акцию по случаю ежегодного съезда правой партии «Альтернатива для Германии». Под предлогом возможного насилия в ходе акции полиция получила ордер на обыски. Формальный повод обысков в Zwiebelfreunde – поиск авторов блога: Krawalltouristen использовал почту RiseUp, в Германии американский RiseUp сотрудничает с Zwiebelfreunde — ассоциация собирала пожертвования для защищённого онлайнового почтового сервиса, который используется для поддержки инфраструктуры Tor и разработки ПО, не связанного с почтовым сервисом.

В результате обысков полиция получила доступ к оборудованию и носителям информации НКО, а также – к мобильным телефонам членов правления. Но согласно заявлению представителей Zwiebelfreunde, данные на носителях надёжно зашифрованы, а на мобильниках не хранились учетные данные или иные сведения, влияющие на инфраструктуру Torservers, cryptoparty.in или Riseup.

Также полиция получила доступ к данным обо всех банковских операциях и ко всем бумажным финансовым документам НКО. Это включает персональные данные жертвователей, членов и активистов, которые получали какие-либо платежи от НКО, участников партнерских проектов Tor и Tails.

Фактически полицией были изъяты документы, связанные с работой организации с 2011 года Zwiebelfreunde утверждают, что полицию интересует в первую очередь структура и проекты организации, а призыв Krawalltouristen — лишь формальный повод изъять данные.

События получили широкий резонанс среди правозащитников как в германии, так и за её пределами, включая негативную реакцию организаций Electronic Frontier Foundation, Freedom of the Press Foundation и Tor Project.

Немецкая организация Chaos Computer Club (CCC), которая поддержала Zwiebelfreunde, также попала под удар. По данным CCC, полиция провела обыски в её лаборатории OpenLab в Аугсбурге (публичное пространство). Во время обыска полиция обнаружила инсталляцию, посвященную , изготовлению электронных платы, и обвинила присутствующих в попытке создания бомбы, арестовала несколько человек, силой получила доступ в закрытые кабинеты, изъяла документы, содержащие данные членов CCC и банковские записи. По данным немецких СМИ, арестованные участники CCC были отпущены в тот же день без предъявления обвинений.

Сейчас юристы НКО готовят иск против полиции, апеллируя к множественным нарушениям в процессе обысков.

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Евгения Хотовицкая,

специально для РосКомСвободы

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