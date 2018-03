Германия признала платёжным средством биткоин и освободила от налогов сделки с ним

Министерство финансов Германии подписало постановление, согласно которому биткоин был приравнян к платежным средствам с точки зрения налогообложения.

В сопроводительном документе цитируется решение Европейского суда 2015 года, определившего биткоин валютой с точки зрения налогообложения и отменившего налог на добавленную стоимость при покупках товаров и услуг при помощи криптовалют.

Следует отметить, что решение Европейского суда допускает расхождение во мнениях государств Евросоюза относительно сути и регулирования криптовалют. Каждая страна может иметь свое мнение относительно того, что такое биткоин: валюта или товар.

Германия теперь официально определяет биткоин валютой – как отмечено в постановлении Минфина, криптовалюты становятся эквивалентом законных средств платежа, так как используются участниками транзакций как альтернативный договорный и немедленный способ оплаты.

В январе текущего года глава Бундесбанка Йоахим Вюрмелинг заявил, что цифровые валюты наподобие биткоина должны регулироваться с помощью набора международных правил, а не на уровне отдельных наций.

Между тем, в Японии две представляющие местную криптовалютную индустрию крупные ассоциации пришли к соглашению о формировании саморегулирующей организации, которая при содействии Агентства финансовых услуг (FSA) займется разработкой стандартов безопасности для инвесторов.

Now the press conference that opened by Yuzo Kano(CEO of bitflyer) and Taizen Okuyama(CEO of Monry Partners). They said “We will make the NEW VC exchange industry group in Japan with regulated 16 VC exchanges”. Today is historically day for CryptoCurrency and #Blockchain world! pic.twitter.com/KkR7oikYOg

