Gmail и WhatsApp в Германии могут приравнять к операторам связи

Руководитель Bundesnetzagentur хочет более строгого контроля над технологическими компаниями США, — такими как Google и Facebook. В интервью журналистам Йохен Хоманн (Jochen Homann) сказал, что провайдеры услуг электронной почты и мессенджеров должны регулироваться так же, как и традиционные телекоммуникационные компании.

«Мы наблюдаем размытие границ между традиционными телекоммуникационными сервисами и web-сервисами наподобие Gmail и WhatsApp. Как правило, пользователи вообще не видят разницу между ними. Это неправильно, что компании, предоставляющие традиционные телекоммуникационные услуги, должны выполнять определенные требования, например, обеспечивать защиту данных, тогда как компании, предоставляющие аналогичные услуги, но через Сеть, не должны», — отметил глава немецкого регулятора.

В 2014 году Bundesnetzagentur обязал Google зарегистрировать Gmail как оператора связи, однако американская компания отказалась выполнять требования немецких властей, и с тех пор между ними не прекращаются судебные тяжбы. В настоящее время дело находится на рассмотрении Европейского суда, чьи решения не могут быть обжалованы. Регистрация сервиса в качестве оператора связи повлечет за собой дополнительные обязательства, в том числе относительно защиты данных.

«Мы хотим, чтобы европейские компании имели равные условия в вопросах требований к защите данных, общественной безопасности и регистрации. Это относится к сервисам обмена сообщениями, таким как WhatsApp, Facebook и прочие, предлагающие подобные услуги», — заявил Хоманн.

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