Интернет в Ингушетии во время митингов отключали по требованию силовиков

Мобильные операторы «большой тройки» отключили интернет на территории Ингушетии во время митингов протеста на основании «мотивированного решения», направленного им «правоохранительными органами». Это следует из ответа Роскомнадзора на жалобы граждан — копию одного из документов предоставил «Ъ» юрист Хусен Даурбеков, собиравший письма жителей Ингушетии и составлявший для них обращения в службу.

Из документа, адресованного главой республиканского управления РКН Асланом Колоевым Руслану Богатыреву, следует, что ведомство не будет наказывать операторов, так как они следовали ст. 64 закона РФ «О связи».

«Оказание услуг связи в стандарте 2G (обычная мобильная связь) не приостанавливалось, оператором связи обеспечивалась возможность вызова экстренных служб»,— подчеркивает РКН.

Какая именно правоохранительная структура обратилась к операторам и чем мотивировала свое требование, надзорное ведомство не сообщает. Не стали это делать и представители сотовых компаний. «Речь идет о вопросах защиты конституционного строя. Фиксировались высказывания, которые можно квалифицировать как призывы к массовым беспорядкам»,— сказал источник в силовых структурах.

Дни, когда Ингушетия осталась без мобильного интернета, совпали по времени с массовыми акциями протеста, проходившими в республике в первой половине октября. Местные жители выступили против несправедливого, с их точки зрения, соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней.

В конце октября текущего года более 30 жителей республики пожаловались в Роскомнадзор на отключение операторами связи мобильного интернета во время проведения в столице республики Магасе митингов. На тот момент, по словам Даурбекова, накопилось уже более 400 подобных жалоб.

Как сообщают нам местные жители, в Ингушетии отключают 3G и 4G каждый раз, когда намечается какой-либо митинг или публичная акция. И такое происходит на протяжении уже как минимум 10 лет.

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