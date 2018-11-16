SpaceX разрешили запуск более 7500 интернет-спутников

Компания Илона Маска SpaceX, имеющая на данный момент на орбите два тестовых спутника, получила от Федеральной комиссии по связи в США (FCC) одобрение на развёртывание системы из 7 518 спутников, предназначенных для обеспечения широкополосной связи. По словам главы компании, запуск планируется уже в следующем году.

Спутники системы глобального интернета Starlink разместят на разной высоте: несколько тысяч небольших космических аппаратов поднимут над Землёй на более чем 300 километров, остальные расположатся на высоте 1110-1325 км. Отмечается, что система будет целиком состоять из кубсатов — малых космических аппаратов, стоимость которых сравнительно невысока относительно военных и крупных телекоммуникационных средств передачи данных с орбиты.

«В настоящее время насчитывается менее 2000 действующих спутников, и дополнительный космический трафик требует осторожного подхода», — заявил председатель FCC Аджит Пай, прежде чем агентство проголосовало по целому ряду вопросов, связанных с космосом, включая SpaceX, проблему космического мусора и другие соответствующие вопросы.

По мнению экспертов, некоторые орбиты сейчас переполнены, и запуск даже небольшого спутника может стать проблемой, «и она постоянно возрастает, особенно для низкой околоземной орбиты за счёт малых спутников», сказал директор Института космической политики Университета Джорджа Вашингтона Генри Герцфельд.

FCC, кроме SpaceX, одобрила доступ к рынку США для спутников от Kepler Communications Inc., Telesat Canada и LeoSat MA.

России, судя по всему, не будет участвовать в программе другой компании, которая планирует разворачивание «космического интернета» — OneWeb. Более того, недавно в Госдуму был внесён законопроект, призванный предотвратить «неконтролируемый ввоз абонентских терминалов и использование зарубежных спутниковых систем связи и доступа в интернет на территории РФ в целях национальной безопасности». Так что участие Российской Федерации в построении глобальной космической интернет-связи теперь под большим вопросом.

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