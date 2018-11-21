В экстремистские списки спустя 8 лет

Проводя очередной мониторинг Федерального списка экстремистских материалов на сайте Минюста РФ, мы обнаружили, что ряд информационных ресурсов почему-то вносится туда с опозданием. Особо интересна судьба интернет-портала «Уфа губернская» («УфаГубъ»), созданного башкортостанскими оппозиционерами. Решением Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан (РБ) в сентябре 2010 года интернет-ресурс был признан экстремистским. В течение 2006 — 2009 гг. «УфаГубъ» обвинял башкирские власти в националистической политике и сепаратизме, а также печатал достаточно провокационные статьи, ставшие впоследствии предметом для разбирательства.

Вынесенное в июне того же года аналогичное решение администраторам удалось отменить в Верховном суде республики Башкортостан, но затем всё тот же Кировский суд повторно рассмотрел иск прокуратуры и принял её сторону. В октябре 2010 года ВС РБ подтвердил решение о запрете «Уфы губернской». Первое решение районного суда было отменено коллегией ВС республики, так как рассматривался без участия заинтересованного лица — Николая Швецова, который являлся одним из администраторов портала.

Спустя два года администраторов «УфаГубъ» признали экстремистским сообществом. Николай Швецов, Игорь Кучумов, Ильдар Габдрафиков, Сергей Орлов и Константин Нестеров были осуждены по статьям УК 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), 282.1 (организация экстремистского сообщества), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 212 (массовые беспорядки). Все оппозиционеры получили условные сроки.

«Установлено, что подсудимые размещали на «Уфе губернской» экстремистские статьи, а также писали оскорбительные комментарии. Следствие пришло к выводу, что пятерых администраторов можно считать экстремистским сообществом. Никто из подсудимых свою вину не признал», — говорится в пресс-релизе прокуратуры РБ за июль 2012 года.

Фактически всё это время сайт оставался не запрещённым, пока по нему не вынес решение Ханты-Мансийский районный суд ХМАО-Югры в марте 2015 года, после чего сайт попал под блокировку. Но, подчёркиваем, всё это время продолжал оставаться вне экстремистского списка.

Однако в списки Минюста, как того требовало решение Кировского районного суда города Уфы, портал «УфаГубъ» попал совсем недавно:

С чем связана такая «медлительность» Министерства юстиции РФ, остаётся только догадываться. В перечне материалов, признанных экстремистскими, мы обнаружили несколько таких сайтов, по которым решения были вынесены пять и более лет назад, однако попали в запрещённый список они вот буквально совсем на днях.

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