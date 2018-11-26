Минэк считает законопроект об ускоренной блокировке «пиратки» однобоким

Минэкономразвития РФ рассмотрело проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», разработанный Министерством культуры. Напомним, законопроект предлагает ускорить блокировки «пиратского» контента, предоставив правообладателю на основании определения Мосгорсуда право обратиться в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по блокировке ресурсов, на которых размещён нелегальный контент. Роскомнадзор, в свою очередь, должен в течение суток (действующая норма – три рабочих дня) направить оператору связи данные о ресурсе, доступ к которому следует ограничить. Оператор связи также в течение суток обязан ограничить доступ к незаконно размещённой информации или к сайту в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом.

«Ускоряются» и другие сроки реагирования на запросы. Так, при получении уведомления о нелегальном (пиратском) контенте провайдер хостинга обязан незамедлительно проинформировать об этом обслуживаемого им владельца ресурса, уведомив о необходимости незамедлительно удалить незаконно размещённую информацию (до сих пор хостер должен был информировать владельца сайта в течение одного рабочего дня).

Как следует из заключения Минэкономразвития об оценке регулирующего воздействия (ОРВ), при подготовке проекта акта процедуры, предусмотренные пунктами 9-23 Правил проведения федеральными органами ОРВ проектов нормативных актор не были соблюдены разработчиком в полном объеме. В заключении, указывает Минэк, также отражены отзывы РСПП, РАЭК, ПАО «Ростелеком», ООО «Яндекс» и отдельных граждан.

В законопроект, говорится в отзыве, некорректно описаны проблемы, на решение которых направлено предлагаемое регулирование, не проведена оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы. Цели предлагаемого регулирования также сформулированы некорректно, считают в министерстве.

Отдельно подчёркиваается отношение разработчиков к критике законопроекта:

«В соответствии с пунктом 20 Правил разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в ходе публичного обсуждения проекта акта, включить их в сводку предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения. Вместе с тем ряд позиций, поступивших в ходе публичного обсуждения, не были отражены в соответствующей сводке. Более того, комментарии разработчика в отношении некоторых позиций участников публичных обсуждений недостаточно обоснованы. Считаем необходимым при доработке проекта акта учесть требования Правил, а также рекомендации, указанные в Методике».

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В той формулировке, которую предлагает Минкульт, блокировка интернет-сайта будет осуществлена даже в случае удаления владельцем интернет-сайта спорной информации менее чем за одни сутки. «Вместе с тем процедура разблокировки интернет-ресурса займет у ее владельца не менее двух суток», — отмечает Минэкономики.

Учитывая, что срок вынесения определения судом составляет одни сутки и определение выносится без участия заинтересованных лиц – провайдеров хостинга и владельцев сайтов, может быть сделан вывод о том, что в данном случае не соблюден баланс интересов правообладателей и владельцев сайтов, провайдеров хостингов.

«Таким образом, — говорится в заключении, — может быть отмечена недостаточная проработка вопроса о механизме взаимодействия с провайдерами и владельцами сайта по извещению их о заявленных требованиях правообладателя, что сопряжено с нарушением их законных прав и интересов».

Разработчиком не проработаны должным образом сроки и процедуры снятия мер по огрнаничению доступа к информации и/или сайту. Поэтому может возникнуть ситуация при которой меры, наложенные в предпраздничный день, будут действовать все нерабочие дни — например, в новогодние праздники, — вне зависимости от оперативности устранения нарушений владельцем сайта.

По мнению Минэка, инициатива Минкультуры создает риск отнесения к «незаконно размещенной» любой информации — на одном лишь основании заявления правообладателя без установления всех обстоятельств дела.

Кроме того, провайдеры хостинга, которые должны незамедлительно блокировать доступ к сайту по обращению правообладателей, относятся к информационным посредникам. Они только предоставляют техническую возможность размещать материалы и не несут ответственности за опубликованную на их серверах информацию, даже если она нарушает авторские права, отметили в Минэке.

Также Минкультуры дает владельцам сайтов и провайдерам слишком сжатые сроки на удаление пиратского контента. Владелец сайта должен сделать это в течение 24 часов после обращения. Из-за этого все сайты должны круглосуточно мониторить поступающие заявления, а также содержать штат юристов и службы поддержки для выполнения или обжалования заявлений, отметили в Минэкономразвития.

В Минэке также подчеркнули, что существуют ресурсы, пользователи которых могут самостоятельно публиковать материалы. В этом случае сайты выступают в роли информационных посредников и не несут ответственности за нарушение авторских прав.

Минэкономразвития отмечает, что приоритет в законопроекте Минкульта отдается интересам правообладателей, а права интернет-предпринимателей, наоборот, ущемляются. Так, правообладатель, требуя заблокировать сайт, может не знать, что объект его авторских прав на деле опубликован законно. К тому же разблокировка сайта может занять больше времени, чем его блокировка, из-за чего владелец ресурса потеряет возможную прибыль.

«На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта Минэкономразвития России сделан вывод об отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования, — подытоживает министерство. — Кроме того, сделан вывод о наличии в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц ‎в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации».

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