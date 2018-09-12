Законопроект об ускоренной блокировке «пиратских» сайтов выложен на обсуждение

На прошлой неделе РосКомСвобода писала о намерении Министерства культуры России ещё более ужесточить «антипиратское» законодательство по части ускоренных блокировок контента, который вызывает претензии правообладателей. Министерство предлагает разрешить Роскомнадзору по жалобе правообладателя и в случае игнорирования предписаний со стороны пиратского сайта разрешить службе блокировать ресурс путем рассылки уведомлений операторам связи.

На днях Минкульт доработал документ и выложил его на общественное обсуждение на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект Министерства культуры вносит изменения в статью 15.2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По мнению Минкульта, длительность принятия мер по ограничению доступа к пиратскому контенту ведет к значительным финансовым потерям правообладателей, а также к излишним затратам на судебные издержки, плюс к этому министерство беспокоит «сохраняющийся уровень нелегального использования объектов авторского права и смежных прав в сети Интернет».

Согласно документу, правообладатель на основании определения Мосгорсуда о предварительных обеспечительных мерах должен иметь право обратиться в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, на которых размещён нелегальный контент. Роскомнадзор, в свою очередь, должен в течение суток (действующая норма – три рабочих дня) направить оператору связи данные о ресурсе, доступ к которому следует ограничить. Оператор связи также в течение суток обязан ограничить доступ к незаконно размещённой информации или к сайту в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом.

«Ускоряются» и другие сроки реагирования на запросы. Так, при получении уведомления о нелегальном (пиратском) контенте провайдер хостинга обязан незамедлительно проинформировать об этом обслуживаемого им владельца ресурса, уведомив о необходимости незамедлительно удалить незаконно размещённую информацию (до сих пор хостер должен был информировать владельца сайта в течение одного рабочего дня).

Владелец сайта, к которому возникли претензии, должен удалить пиратский контент «незамедлительно» (действующая норма – «в течение одного рабочего дня»). В случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер хостинга обязан ограничить доступ к соответствующему сайту не позднее суток (действующая норма – три рабочих дня).

В случае, если владелец сайта или провайдер хостинга уведомляют Роскомнадзор об удалении незаконно размещённой информации, меры по ограничению доступа, принятые оператором связи, отменяются.

Дата окончания публичного обсуждения законопроекта — 8 октября 2018 года. Если у вас есть замечания или предложения к документу, вы можете их оставить на его странице.

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UPD. Пользователи обратили внимание, что Минкультуры выложило еще один документ, касающийся ускоренной блокировки «пиратских» ресурсов.

Как подчёркивают авторы инициативы, руководствуясь «международным опытом в соответствующих сферах: Закон США «Об авторском праве в цифровом тысячелетии» (Digital Millenium Copyright Act или DMCA)», предлагается сократить срок принятия мер по удалению пиратского контента в рамках действующего судебного механизма с 7 рабочих дней до 3 суток.

Также Минкульт приводит описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов:

«В статью 15.2 ФЗ № 149-ФЗ вносятся изменения, предусматривающие сокращение существующих сроков принятия мер по удалению незаконно размещённого контента.

При получении заявления правообладателя и определения суда о предварительных обеспечительных мерах Роскомнадзор направляет в адрес провайдера хостинга уведомление в течении 1 суток (в настоящее время в статье 15.2 ФЗ № 149-ФЗ установлен срок — в течении 3 рабочих дней).

Владелец сайта при получении от провайдера хостинга уведомления (сейчас установлен срок в течении суток) обязан незамедлительно удалить незаконно размещенную информацию.

Если в течении 1 суток владелец сайта и провайдер хостинга не принимают меры по удалению контента, оператор связи в течение 1 суток блокирует доступ к незаконно размещенной информации или информационному ресурсу по требованию Роскомнадзора».

Окончание общественного обсуждение данного законопроекта — 5 октября текущего года. Высказать свои замечания к документу вы также можете, пройдя регистрацию на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, на странице законопроекта Минкульта.

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