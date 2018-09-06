Минкульт хочет ускорить «антипиратскую» блокировку через Роскомнадзор

Министерство культуры РФ в декабре внесет в Правительство законопроект о внесудебной блокировке пиратского контента, сообщила директор нормативно-правового департамента Минкультуры России Наталья Ромашова. Министерство предлагает разрешить Роскомнадзору по жалобе правообладателя и в случае игнорирования предписаний со стороны пиратского сайта разрешить службе блокировать ресурс путем рассылки уведомлений операторам связи.

По словам Ромашовой, это позволит сократить время реагирования на пиратский контент до трёх дней: «Чем меньше произведение нелегально находится в интернете, тем меньше правообладатель несёт ущерба».

Законопроект в ближайшее время будет направлен в заинтересованные органы на согласование.

В настоящий момент доступ к пиратскому контенту (например, фильмам или сериалам) блокируется в России только по решению суда. Минкультуры выступает с предложением внести изменения в действующее антипиратское законодательство с 2017 года. В министерстве считают правильным внедрить механизм, позволяющий «оперативно и тотально пресекать пиратство в интернете, а именно: незамедлительно блокировать пиратский контент по заявлению правообладателя (без обращения в суд), а в случае, если лицо, разместившее контент, не согласно с этим, то в суд должно обратиться именно это лицо».

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