Яндекс под государственным давлением удалил из поиска ссылки «со спорными произведениями»

Российской интернет-компании «Яндекс», несмотря на озвученное ранее твёрдое убеждение в незаконности требований Роскомнадзора и правообладателей, всё же пришлось удалить из поиска все ссылки на страницы с «пиратским» контентом.

Пресс-служба Яндекса сообщила, что эти ссылки были удалены из-за угрозы блокировки сервиса Яндекс.Видео, что по техническим причинам ограничило бы доступ ко всему сайту yandex.ru, из-за чего пострадали бы все пользователи интернет-ресурса. Таким образом компания пытается минимизировать риски блокировки, однако продолжает считать требования суда и Роскомнадзора «необоснованными и не соответствующими закону», а также собираются оспаривать их в суде.

В Яндексе ещё раз напомнили, что требования ведомства «неисполнимы», так как компания не размещает контент и не может проверить права на каждое видео:

«…Поэтому среди удалённых нами ссылок могут быть и ссылки на ресурсы, где контент размещён самим правообладателем. В результате пользователи потеряли возможность отыскать легальный контент на Яндексе, а ресурсы «Газпром-медиа», вполне возможно, лишились части трафика».

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Как отметили в Яндексе, предложенные меры «не решают проблемы пиратства», ведь они не удовлетворяют двум принципам — прозрачности и равноприменимости ко всем участникам. «Более того, — подчеркивают в компании, — предъявленные требования не решают проблему пиратства. Нелегальный контент по-прежнему можно легко найти с помощью других поисковиков, в социальных сетях и на медиахостингах. Пиратские сайты, на которых размещён нелегальный контент, остаются доступными. Хорошее решение проблемы пиратства должно удовлетворять двум принципам: прозрачность и равноприменимость. Мы сами являемся правообладателем и будем работать с другими правообладателями, регуляторами и прочими игроками индустрии над созданием системы, в которой оба этих принципа будут соблюдаться».

Мнение Яндекса разделяет ряд интернет-экспертов, и, что неожиданно, Минцифры.

Медиаюрист Центра цифровых прав и РосКомСвободы Екатерина Абашина считает, что правда на стороне Яндекса, поскольку операторы поисковых систем и так участвуют в борьбе с «пиратским» контентом — у них уже есть обязанность удалять ссылки из результатов поиска (это касается тех сайтов, которые заблокированы навечно).

«Но теперь это коснулось и Яндекса, его тоже могут заблокировать навечно, если Газпром-медиа опять будет подавать в суд», — отметила она.

От этой ситуации в результате выигрывают полулегальные рекламодатели и конкуренты «Яндекса» — другие поисковые сервисы, отметил управляющий партнер Fishki.net, директор компании «101 стартап» Михаил Гуревич: «Больше всего этому, безусловно, радуется Google. Дело в том, что «Яндекс» продолжает лидировать на десктопных платформах, уступая пальму первенства Google на мобильных. Во многом эта популярность объясняется тем, что русскоязычный контент искать через Яндекс все-таки пользователю привычнее, удобнее. Теперь же в случае, если Яндекс выполнит указание Мосгорсуда и Роскомнадзора, то, соответственно, пользователям легче и проще будет искать на других поисковиках. Безусловно, от этого останутся в выигрыше и хозяева нелегального контента, хозяева сайтов, где транслируются разного рода фильмы и сериалы и монетизируются с помощью большого рекламодателя российского интернета — Azino 777 и иже с ним. Они получат больше просмотров, больше доходов. Пользователи эти фильмы не смогут находить через Яндекс и будут заходить напрямую на кинотеатры и пытаться уже там».

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«Невозможно просто взять, удалить и покончить с пиратством, как того хотят телевизионные каналы. Меры, которые наложил суд, накладываются не на отдельный сервис „Яндекса“, а там значится сам домен yandex.ru. Даже если он уберет возможность просмотра на своем портале — это не будет исполнением решения суда, по факту он должен очистить все свои сервисы, все, что находится в самой поисковой выдаче. Это решение — явно точка давления на „Яндекс“ со стороны правообладателей, которые хотят использовать в первую очередь кнут, который будет максимально неэффективен. Конечно, такое решение, можно сказать политическое, будет использоваться в целях давления на крупную российскую корпорацию. Исследования на Западе, которые в том числе инициирует Европарламент, показывают, что пиратство минимально влияет на уровень продаж легального контента. Наоборот, пиратство даже может стимулировать рост легальной продукции, работая как сарафанное радио», — Артём Козлюк, руководитель РосКомСвободы в комментарии для МБХ Медиа.

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Яндекс предоставил достаточно серьезные аргументы в свою защиту по ситуации с возможной блокировкой сервиса Яндекс.Видео. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

«Пускай договариваются друг с другом — Яндекс с правообладателями. Потому что у Яндекса есть достаточно серьезные аргументы, которые заключаются в том, насколько нам известно, что ему никто не может указать конкретные адреса конкретных пиратских сайтов. И мы слышим Яндекс», — сказал Волин.

На прошлой неделе Мосгорсуд удовлетворил заявления каналов о том, что компания должна удалить из списка выдачи в своем поисковике ссылки на пиратские копии шоу и сериалов. Затем Роскомнадзор направил в Яндекс уведомление о необходимости прекратить доступ к пиратскому контенту через сервис Яндекс.Видео, после чего пригрозил заблокировать ресурс в течение трёх дней.

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