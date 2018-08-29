Яндекс отказал Роскомнадзору

Яндекс впервые прокомментировал угрозу блокировки по иску каналов холдинга «Газпром-медиа», недовольных наличием нелегальных копий их сериалов и шоу в разделе Яндекс.Видео. Компания не будет выполнять требование Роскомнадзора об удалении пиратского контента из выдачи Яндекс.Видео, она назвала это нарушением, ведь закон о пиратстве не распространяется на поисковики.

В Яндексе заявили, что требование Роскомнадзора «необоснованно и не соответствует законодательству», и компания намерена обжаловать решение Мосгорсуда:

«Яндекс получил четыре уведомления от Роскомнадзора, которые предписывают нам удалить контент, нарушающий права нескольких телеканалов группы «Газпром-медиа». Роскомнадзор направил уведомления на основании определений Мосгорсуда, куда обратились телеканалы. Яндекс выступает за честный интернет, в котором пользователю доступен качественный легальный контент, а правообладатели зарабатывают на нём свои законные деньги. Яркими примерами тому служат Яндекс.Музыка, которая за последние несколько лет кардинально изменила музыкальный рынок, и «Кинопоиск», активно инвестирующий в легальный видеоконтент».

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В Яндексе в ответ на требование заявили, что закон, согласно которому в интернете блокируют сайты с пиратским контентом, не может распространяться на поисковики.

«В соответствии с ФЗ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ механика такова: пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта. Требования блокировки не распространяются на поисковики. Система работает так уже давно», — говорится в заявлении пресс-службы компании.

Кроме того, Яндекс намерен обжаловать решение Мосгорсуда об удалении пиратского контента из выдачи Яндекс.Видео: «Мы считаем требования в наш адрес необоснованными и не соответствующими законодательству и будем обжаловать определения Московского городского суда».

Мосгорсуд на прошлой неделе удовлетворил заявления каналов ТНТ, «ТВ-3», «2х2» и «Супер» об обеспечительных мерах против Яндекса. Обеспечительные меры предполагают временную блокировку yandex.ru сроком не больше 15 дней — если за это время правообладатель обратится с иском о нарушении авторских прав, обеспечительные меры будут действовать до завершения процесса.

Роскомнадзор предупредил Яндекс, что если компания до вечера 30 августа не удалит из Яндекс.Видео ссылки на нелегальные копии сериалов, то эти страницы на yandex.ru будут заблокированы. «По идее, Яндекс должен заблокировать ссылки на эти ресурсы», — заявил замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

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