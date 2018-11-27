Беларусь запрещает анонимные комментарии в Сети с 1 декабря

Правительство РБ утвердило положение о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса, сетевого издания. Решение содержится в постановлении Совмина от 23 ноября 2018 года № 850.

Согласно постановлению Совмина, предварительная идентификация должна осуществляться при регистрации пользователем своей учетной записи на сайте путем заключения пользовательского соглашения. В обязанности владельца интернет-ресурса войдет обеспечение соответствия соглашения (в частности в области сбора персональных данных) требованиям белорусского законодательства. Пользователь может в любое время расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.

Активация учетной записи должна осуществляться с помощью кода, отправленного в SMS-сообщении на указанный пользователем номер телефона. Для идентификации пользователя также разрешается использовать другие идентификационные данные и технические средства. С помощью одного номера телефона и одного комплекта данных разрешается зарегистрировать только одну учетную запись на каждом конкретном ресурсе.

В частности, в пользовательском соглашении должно быть прописано предупреждение о недопустимости публикации на сайте запрещенного в РБ контента.

На время действия пользовательского соглашения, а также в течение года со дня его расторжения владелец ресурса обязан обеспечивать хранение пользовательских данных на физических серверах, размещенных в РБ. Кроме того, он должен обеспечить защиту информации от утраты и разглашения. Владелец ресурса также обязан предоставлять данные по требованию компетентных органов.

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