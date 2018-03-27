В Беларуси возобновились блокировки сайтов

Как сообщается на сайте Министерства информации республики Беларусь, на основании решений суда Центрального района г.Минска и руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», было принято решение об ограничении доступа к 5 интернет-ресурсам, а также 12 группам и персональным страницам социальной сети «ВКонтакте», за распространение экстремистских материалов.

Список сайтов либо каких-то ещё уточнений на сайте Мининформа не приводится.

На днях в Минске прошел несанкционированный митинг, приуроченный к главному празднику белорусских оппозиционеров Дню Воли, который не обошёлся без массовых задержаний. Власти республики Беларусь достаточно болезненно относятся к этому мероприятию, проводимому оппозицией каждый год, и, вполне возможно, что вышеупомянутая блокировка была как-то связана с отмечаемым ими праздником. В частности, как сообщает официальный паблик движения «Прамень», под блокировку попала их страничка во ВКонтакте, и в качестве основания для ограничения доступа также указывается решение суда Центрального района города Минска.

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