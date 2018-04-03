Беларусь ужесточает требования к интернет-СМИ

Белорусская ассоциация журналистов получила от Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношения и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания проект Закона Республики Беларусь (РБ) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь». Большей частью поправки касаются закона «О средствах массовой информации».

Регистрация интернет-ресурсов в качестве СМИ (сетевых изданий) будет проходить в общем для традиционных СМИ порядке, то есть редакцией сможет быть только юридическое лицо, которое располагается в помещениях нежилого фонда, а редактором — гражданин Республики Беларусь с пятилетним стажем работы на руководящих должностях в СМИ и т.д.

Закон о СМИ собираются ужесточить #навіны https://t.co/ant88FPlcX — The Village Беларусь (@villagebel) April 2, 2018

Ограничение доступа к интернет-ресурсам по-прежнему будет осуществляется во внесудебном порядке. А для сетевых изданий блокировка сможет повлечь за собой еще и аннулирование свидетельства о регистрации сетевого издания. Тоже без суда.

Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы в интернет-ресурсах (не только в сетевых изданиях), в том числе комментаторов, и на форумах также. Фактически предусматривается обязательная модерация интернет-ресурсов.

Допускается возможность блокировки социальных сетей: «В случае отсутствия технической возможности реализации решения об ограничении доступа к составной части интернет-ресурса и непринятия владельцем интернет-ресурса в установленные республиканским органом государственного управления в сфере массовой информации сроки мер по удалению информации, содержащейся на данной составной части интернет-ресурса, республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации вправе принять решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу в целом». Сейчас ограничения вводятся «точечно» – в отношении конкретных пабликов или групп.

Сохраняется упрощенный порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам без предупреждения Министерства информации и вводятся дополнительные основания для этого. Прописывается возможность возобновления доступа к интернет-ресурсам, попавшим в «черный список», но только путем обращения в Министерство информации и без указания на возможность обжаловать его решение в суд.

Председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец считает, что «данные изменения в законодательстве направлены на усиление контроля за интернет-сферой в Беларуси».

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