Майнинг и существующие криптовалюты не войдут в закон

Из законопроекта «О цифровых финансовых активах», который призван законодательно регулировать финансовые отношения в криптосфере, полностью исключены вопросы майнинга и обращения существующих криптовалют, следует из последней редакции поправок ко второму чтению, оказавшейся в распоряжении РБК. Их подлинность подтвердили два участника согласования документа, проходившего с участием депутатов, представителей правительства, ЦБ и бизнес-сообщества.

Госдума планирует рассмотреть законопроекты, регулирующие рынок криптоактивов, во втором чтении до конца текущего года, сообщил глава комитета по финрынкам Госдумы Анатолий Аксаков.

Тем не менее, новый вариант законопроекта регулирует только эмиссию, учет и обращение цифровых финансовых активов (ЦФА), под которыми подразумеваются денежные требования, эмиссионные ценные бумаги и права участия в капитале (аналог доли в ООО), выпущенные в виде токенов на территории России. Примечательно, что само понятие «токен» в законопроекте при этом не фигурирует. Выпускать токены в рамках российского права смогут только юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе иностранцы и лица без гражданства, внутри определенной информационной системы.

Операторами информационной системы могут быть только работающие по российскому праву юридические лица, включенные в специальный реестр, который будет вести ЦБ. В частности, операторами могут быть банки и депозитарии при условии их включения в реестр. ЦБ же будет устанавливать, в каких случаях цифровые активы могут приобретаться неквалифицированными инвесторами.

Поправки также ограничивают куплю-продажу ЦФА и их обмен на токены другого вида либо на цифровые операционные знаки — такие сделки могут осуществляться только через кредитные организации или биржи. Для сделок с ЦФА предполагается использование не децентрализованной системы, характерной для блокчейн-систем, а только приватной распределенной информационной системы.

Законопроект также описывает цифровые операционные знаки, под которыми подразумеваются криптовалюты. Исходя из существующей в проекте формулировки, операционные цифровые знаки создаются и обращаются исключительно внутри информационной системы, в которой они были созданы, и по правилам такой системы, что, в свою очередь, противоречит основному принципу всех популярных криптовалют, а именно свободы их передачи и обращения — ведь на цифровом рынке существует огромное количество различных провайдеров кошельков, криптовалютных бирж и иных решений, которые позволяют оборот криптовалюты вне информационной системы, в которой она была создана.

ЦБ предоставляется право устанавливать порядок и случаи выпуска цифровых активов, оборот которых не регулируется разрабатываемым законом, — так называемых цифровых операционных знаков. Под этим понятием, скорее всего, подразумевается криптовалюта, считает руководитель блокчейн-интегратора Sputnik DLT Артем Толкачев.

При этом, «исходя из текущей формулировки законопроекта, операционные цифровые знаки создаются и обращаются исключительно внутри информационной системы, в которой они были созданы, и по правилам такой системы», отметил он. «Это противоречит основному принципу всех популярных криптовалют, а именно свободы их передачи и обращения — на рынке существует огромное количество различных провайдеров кошельков, криптовалютных бирж и иных решений, которые позволяют оборот криптовалюты вне информационной системы, в которой она была создана», — добавил Толкачев.

В АНО «Цифровая экономика», которая в течение года собирала мнения бизнеса о регулировании криптоиндустрии, РБК сообщили, что рассматриваемые Госдумой законопроекты не создают возможностей для участия зарубежного криптокапитала в российской экономике и препятствуют возможностям российских компаний привлекать инвестиции в форме цифровых активов. Существующая концепция законопроекта предполагает легализацию на территории России только выпущенных в будущем российских криптовалют, отметили там.

«Это приведет к снижению конкурентоспособности российских компаний за счет ограничения их доступа к глобальному рынку криптокапитала. Предусмотренный законопроектом набор требований к идентификации участников цифровых сделок выглядит неоправданным усложнением, которое станет существенным препятствием для привлечения в Россию иностранных цифровых инвестиций», — раскритиковали в пресс-службе АНО «Цифровая экономика» предложенный законопроект.

Конструкция, предусматривающая отсылку в регулировании криптовалют к нормативным актам ЦБ, «на практике будет означать исключение криптовалюты из российского легального поля», считают в Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ). В ассоциации также недовольны тем, что выпуск цифровых финансовых активов на условиях публичной оферты будет также осуществляться в порядке и на условиях, установленных нормативными актами Банка России. «Учитывая базовую позицию ЦБ РФ в отношении цифровых активов, это приведет к невозможности использования данного инструмента на неопределенный период», — добавили в РАКИБ.

Недовольная законопроектом РАКИБ на днях направила в комитет Госдумы по финрынку письмо с просьбой рассмотреть новый законопроект «О цифровых активах», который был подготовлен думской рабочей группой экспертов под руководством главы лаборатории Legal Lab в центре блокчейн-компетенций ВЭБа Элины Сидоренко. По мнению ассоциации, этот документ тоже нуждается в доработке, но лишен части недостатков рассматриваемых сейчас законопроектов, которые «не решают задачи подготовки комплексного законодательства, в рамках которого описывалась бы вся совокупность бизнес-отношений, возникающих между участниками криптовалютного рынка».

Предложения РАКИБ будут детально рассматриваться уже в 2019 году, «когда в этой области будет накоплена некая экспертиза», пояснил Анатолий Аксаков, подчеркнув, что «сейчас стоит задача принять закон в том виде, в котором он подготовлен».

Ранее президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин заявил, что законопроект о цифровых активах, находящийся на рассмотрении в Госдуме, не сможет решить проблему эффективного построения цифровой экономики в России.

Также законопроект раскритиковал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). По мнению главы РСПП, для правового регулирования криптовалют достаточно будет ввести подзаконные нормативные акты, вместо внесения изменений в Гражданский кодекс. Нормативно-правовые акты будут способствовать оперативному реагированию и корректированию регулирования в зависимости от изменений и развития рынка цифровых технологий.

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