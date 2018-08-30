Майнеры предложили вывести их из тени

Компания «КриптоЮниверс», представляющая Российскую ассоциацию криптовалют и блокчейна (РАКИБ), направила письмо первому вице-премьеру Антону Силуанову, чтобы предоставить статус самозанятых людям, добывающим криптовалюту. Это должно помочь вывести индустрию из тени и пополнить государственный бюджет.

Предлагается обложить майнеров налогами в размере 3-5% вместо необходимой уплаты НДФЛ в 13%, а также создать «легальную схему конвертации криптовалюты в рубли». По мнению авторов, это упростит контроль государства за цифровыми активами и принесёт дополнительные налоговые отчисления.

Президент РАКИБ Юрий Припачкин заявил:

«Считаем, что выход криптоэкономики из тени — неотъемлемый этап её развития. Необходимо отнести эту деятельность к профессиональной, чтобы привлекать в неё инвестиции».

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«КриптоЮниверс» настаивает, что государство ежегодно теряет почти 2 миллиарда рублей из-за того, что майнинг не находится в легальном поле. Из-за отсутствия возможности официально добывать, использовать и обменивать криптовалюту многие вынужденно используют «различные теневые схемы обналичивания дохода от майнинга». В России, по оценкам авторов письма, насчитывается порядка 350 тысяч майнеров.

Майнеры все еще находятся в серой зоне, тогда как статус самозанятых позволил бы им трудиться в рамках правового поля и российского законодательства, а не объяснять причины повышенного потребления электроэнергии, соглашается сооснователь и управляющий партнер платформы Tokenbox Владимир Смеркис.

С ним не согласен член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Госдуме, учредитель АНО «Право роботов» Никита Куликов, который назвал предложение о предоставлении майнерам статуса самозанятых «популистской мерой», поскольку его инициаторы «не понимают правовых нюансов и порядка регулирования подобного рода вопросов».

Закон «О цифровых финансовых активах» еще только в проработке, и «есть ощущение, что во втором чтении он будет сильно перекроен», отмечает он. В частности, в ЦБ заявляют, что не рассматривают криптовалюты как финансовый актив, а без согласования с ним никакое признание их статуса невозможно, полагает эксперт. Сам же выбранный режим налогообложения в 3–5%, по мнению господина Куликова, не обоснован ничем, кроме желания заявителя. При желании заплатить налоги майнеры, как и любые граждане России, могут с любого полученного дохода заплатить 13% и «спать спокойно», резюмирует он.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, который является одним из разработчиков вышеупомянутого законопроекта, заявил, что на криптовалюты и операции с ними распространят уже существующие в Налоговом кодексе нормы и данный документ не предусматривает создания налоговых спецрежимов.

В Минфине лишь напомнили, что уже работают над законом «О цифровых финансовых активах», который рассматривает Госдума.

Напомним, в июне прошлого года РосКомСвобода начала кампанию за легализацию в России криптовалют «Право на BITCOIN». Мы хотим добиться официального разъяснения статуса криптовалют в России с помощью судебного прецедента. Наша цель — сделать криптовалюты доступными для всех. Нашими юристами уже делаются определённые шаги в этом направлении — например, было отменено решение о блокировке сайта Bitcoininfo.ru, публиковавшего новости о криптовалютах. Дело было доведено до Верховного суда, который в апреле текущего года постановил, что процессы, связанные с блокировками сайтов, не могут происходить без участия владельцев данных интернет-ресурсов. Это небольшой, но крайне важный шаг в сторону свободы распространения информации о криптовалютах, и он может остановить немотивированный и неконтролируемый вал прокурорских блокировок биткоин-сайтов. Следующая задача — признание информации о криптовалютах законной без всяких оговорок, а также снятие запрета на хождение криптовалют в РФ.

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