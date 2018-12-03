Минэку не понравилась норма о штрафах за необезличенные данные

Законопроект, предлагающий ввести штрафы для операторов персональных данных (ПД) за невыполнение обязанности по их обезличиванию, либо несоблюдение установленных требований или методов по обезличиванию ПД, получил отрицательную оценку Минэкономразвития.

Согласно законопроекту, выложенному Минцифры для общественного обсуждения в августе, такое правонарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 700 до 1500 рублей; на должностных лиц – от 3 тысяч до 6 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Под обезличиванием персональных данных понимаются действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. При этом обезличивание персональных данных должно обеспечивать не только защиту от несанкционированного использования, но и возможность их обработки.

Согласно правилам, при отрицательной оценке Минэкономразвития проект нормативно-правового акта направляется на доработку разработчикам, сопровождается заключением, в котором изложены варианты изменения пунктов, по которым были замечания. После доработки вновь направляется на оценку регулирующего воздействия (ОРВ).

Минэкономразвития сделан вывод об отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования. Кроме того, сделан вывод о наличии в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

По мнению Минэка, законопроект создает условия для привлечения к административной ответственности за любое несоответствие законодательству в области персональных данных, в том числе формальное и незначительное. В связи с этим министерству представляется необходимым детализировать, за совершение каких именно правонарушений проектируемым регулированием устанавливается административная ответственность.

Одновременно с рассматриваемым проектом акта в Минэкономразвития России также поступил корреспондирующий ему проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» в части уточнения требований при обезличивании персональных данных» (проект акта № 2), которым устанавливается, что обезличивание персональных данных происходит исключительно в случаях, прямо установленных законом, и в порядке, определяемом уполномоченным органом. Применение норм ответственности проекта акта направлено в том числе на соблюдение требований проекта акта №2. При этом переходный период, предусмотренный проектом акта, составляет четыре месяца.

«Полагаем указанный переходный период недостаточным для практической реализации требований проекта акта №2. При этом с учетом сроков законотворческого процесса отмечаем высокую вероятность одновременного вступления в силу обоих проектов актов. В этой связи при недостаточности временного интервала между их вступлением в силу, отмечаем риск привлечения юридических лиц, в том числе бюджетных организаций, к административной ответственности по фактически не зависящим от них причинам», – сказано в заключении.

Указано также, что Минэкономразвития России в середине ноября 2018 года были проведены дополнительные публичные консультации по проекту акта с представителями предпринимательского сообщества с целью выявления мнения заинтересованных лиц относительно потенциальных рисков применения предлагаемого проектом акта регулирования. По итогам проведения дополнительных публичных консультаций были получены отзывы от ПАО «Вымпелком», ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком». Замечания и предложения участников публичных консультаций были учтены при подготовке заключения.

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