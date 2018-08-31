Минцифры предлагает наказывать интернет-сервисы за необезличивание персданных

Для операторов персональных данных (ПД) могут ввести административную ответственность за невыполнение обязанности «по обезличиванию ПД либо несоблюдение установленных требований или методов по обезличиванию ПД не только на операторов персональных данных, являющихся государственными или муниципальными органами, но и на иных операторов персональных данных». Соответствующий законопроект разместило Минцифры на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ вносит соответствующее изменение в статью 13.11 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно законопроекту, такое правонарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 700 до 1500 рублей; на должностных лиц – от 3 тысяч до 6 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Дата окончания публичного обсуждения документа — 19 сентября 2018 г. Если у вас есть какие-то замечания или предложения, оставить их можно на странице законопроекта, пройдя регистрацию на сайте regulation.gov.ru.

.

Также для общественного обсуждения опубликован законопроект, которым предлагается наделить Роскомнадзор полномочиями по утверждению требований и методов обезличивания персональных данных всеми операторами и закрепить обязанность операторов разрабатывать правила работы с обезличенными персональными данными.

В соответствии со ст.3 закона о персональных данных под обезличиванием персональных данных понимаются действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. При этом обезличивание персональных данных должно обеспечивать не только защиту от несанкционированного использования, но и возможность их обработки.

В настоящее время требования и методы обезличивания персональных данных установлены Роскомнадзором только в отношении операторов, которые являются государственными и муниципальными органами. «Отсутствие утверждённых требований и методов по обработке персональных данных другими категориями операторов (например, операторы связи или интернет-ресурсы) является правовым пробелом, создающим угрозу по защите персональных данных при их обезличивании», — считают авторы проекта.

«В целях урегулирования данной проблемы предлагается наделить Роскомнадзор полномочиями по утверждению требований и методов обезличивания персональных данных всеми операторами и закрепить обязанность операторов разрабатывать правила работы с обезличенными персональными данными», — говорится в пояснении.

Дата окончания публичного обсуждения — также 19 сентября текущего года, и свои предложения и замечания можно оставить на странице законопроекта.

Данный пакет законопроектов обяжет интернет-магазины, да и любой другой онлайн-сервис, который работает с клиентами через интернет, также заняться обезличиванием ПД своих пользователей.

«Принятие и реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», — уверены авторы обоих документов.

.



.

Читайте также:

Приравнять номер мобильного к паспорту?

🔓

Данные российских авиапассажиров перенесут в Россию

🔓

Роскомнадзор проверит Burger King в 2019 году

🔓

«Цифровая экономика»: персональные данные можно сливать

🔓

LinkedIn откроет базу пользовательских данных для экономических исследований

.