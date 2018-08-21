LinkedIn откроет базу пользовательских данных для экономических исследований

Компания LinkedIn Corp., принадлежащая Microsoft, заявила, что сделает доступным широкий спектр информации в своей деловой социальной сети специально для научных исследований. Глава отдела по работе с пользовательскими данными Игорсь Перисич (Igor Perisic) заявил в своем блоге, что он вводит контроль над защитой пользовательской конфиденциальности. Данные будут ограничены только теми, которые будут одобрены для академического изучения. Исследователи получат доступ к совокупным анонимным данным и смогут использовать их только в специальной защищённой «песочнице». Это означает, что они не смогут сами скачивать эту информацию.

LinkedIn заверяет — учёные не смогут «получить или сохранить данные, выходящие за рамки исследовательского проекта».

Отраслевые издания тут же вспомнили случай с Facebook Inc., который предоставил академическим исследователям доступ к своим данным, и в результате случился скандал с Cambridge Analityca, когда личные данные почти 50 миллионов пользователей крупнейшей интернет-платформы были без их ведома использованы в ходе президентской гонки для политической «таргетированной» (адресно-направленной) рекламы.

Но Перисич уверяет, что с вводимой LinkedIn системой контроля информация деловой соцсети будет защищена. Компания заявила, что ее юридические и охранные отделы проверят все способы доступа к данным. Будут утверждены только те проекты, которые связаны с целью проводимого исследования.

Перисич ранее утверждал, что компания в основном стремится повысить уровень знаний о рынке труда и экономике, и что в прошлом сотрудничество LinkedIn с учёными иногда приводило к улучшениям на сайте. Например, исследователь Университета Тафтса Лора Джи (Laura Gee) использовала данные деловой соцсети, чтоб определить — какие вакансии кажутся наиболее привлекательными для мужчин, а какие для женщин, как можно отразить это в рекомендациях, а также влияние на процесс поиска работы включения информации о текущем числе других заявителей. В настоящее время LinkedIn использует эту информацию, помогая клиентам улучшить свои вакансии.

Кроме того, шанс посотрудничать с приглашенными исследователями в интересных проектах помогает мотивировать и сохранять своих собственных специалистов, сказал Перисич.

Компания просит учёных представить идеи проекта в трёх широких областях: аналитике, экономике и искусственном интеллекте. По словам Перисича, он будет выбирать команды на «текущей» основе, и, возможно, не более десятка команд смогут получить право доступа к данным за один раз.

Нынешняя инициатива — расширенный вариант раннего сотрудничества с исследователями в области внешней экономики, начатого в 2015 году, и этот опыт уже подарил компании несколько важных выводов, примененных на практике. Например, данные LinkedIn использовались исследователями Всемирного экономического форума для изучения гендерного разрыва. Помощник профессора финансов Чикагского университета Джессика Джефферс (Jessica Jeffers) использовала данные LinkedIn для изучения влияния неконкурентных соглашений, определив, что они вредят новым фирмам и предпринимательству.

Другие ученые, которые в настоящее время участвуют в программе LinkedIn, изучают — какие факторы способствуют успеху команды, и тестируют теории о переподготовке на рабочем месте.

По мнению Перисича, их исследования охватывают реальные экономические явления, выходя один-на-один по уровню конкуренции с лучшими в своем классе методологиями от таких агентств, как Бюро трудовой статистики США (U.S. Bureau of Labor Statistics).

В 2016 году 100 млн логинов и паролей пользователей LinkedIn были выставлены хакерами на продажу. После того как это произошло, представители компании заявили, что все взломанные аккаунты были переустановлены. Осенью того же года деловая соцсеть была заблокирована в России.

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