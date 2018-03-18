Linked In Rostrud

Федеральная служба по труду и занятости России (Роструд) запустила российский аналог LinkedIn — соцсеть с деловыми контактами Skillsnet. Как ранее заявил глава ведомства Всеволод Вуколов, этот интернет проект должен стать «лучшей соцсетью для профессиональных контактов», которая будет ориентирована на молодёжь.

Skillsnet создана на базе портала «Работа в России» и является частью современной цифровой платформы для обеспечения продуктивной занятости. Как отметил руководитель Роструда, одной из ключевых тенденций развития современного общества является неуклонно возрастающая роль социальных сетей. Этот процесс затронул и сферу трудовых отношений.

За первые сутки в Skillsnet зарегистрировалось более 7,4 тысячи пользователей. На создание «российского LinkedIn» потребовалось около 14,5 миллионов рублей.

Роструд запустил аналог LinkedIn. Российская социальная сеть для деловых контактов получила название Skillsnet. На её создание потребовалось около 14,5 миллионов рублей https://t.co/GhpXhR3VDM pic.twitter.com/73TCitLCLx — #говоритмосква (@govoritmsk) March 15, 2018

«Соцсеть направлена на решение сразу нескольких задач – обеспечить качественной информацией участников рынка труда, создать платформу, позволяющую проводить полный цикл профориентации и трудоустройство студентов и выпускников, а также сформировать единую базу для сбора информации о потребностях работодателей в условиях цифровизации экономики», — утверждается на сайте Роструда.

Вуколов назвал проект «лучшим» в деловой интернет-сфере и отметил, что она будет пользоваться большой популярностью среди молодежи.

Роструд запустил отечественный аналог LinkedIn, который должен помочь студентам найти работуhttps://t.co/tiK1ulQvSt pic.twitter.com/mjW1l7Zhpu — Лентач (@oldLentach) March 16, 2018

По мнению журналистов, которые успели протестировать работу российской деловой соцсети, она «ещё более скучная, чем LinkedIn», список вакансий найти непросто, группы по интересам пока пустуют.

В ноябре 2016 года соцсеть LinkedIn была внесена Роскомнадзором в реестр запрещённой информации. После этого операторы связи заблокировали ресурс. Эта мера была связана с неисполнением соцсетью закона о хранении персональных данных граждан России на территории страны.

В январе 2017 года руководство LinkedIn заявляло о намерении сотрудничать с властями, но более чем за год ничего не изменилось. По состоянию на ноябрь 2017 года, соцсетью пользовались 1,5 миллиона россиян.

.



.

Читайте также:

LinkedIn останется в бане

🔓

Ставропольская прокуратура штрафует предпринимателей за поиск работников через интернет

🔓

Популярный хостинг презентаций и документов SlideShare испытывает сбои из-за блокировки Роскомнадзора

🔓

Госведомства сами продолжают использовать заблокированный LinkedIn

.