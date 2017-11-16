Госведомства сами продолжают использовать заблокированный LinkedIn

Посещаемость LinkedIn в сентябре этого года составила 1,4 млн человек, что на 39% ниже, чем в сентябре 2016 года (2,3 млн человек), до блокировки сервиса на территории России, — такие данные приводит Mediascope. Провайдеры начали блокировку LinkedIn в России в середине ноября прошлого года. Поводом послужило зафиксированное Роскомнадзором нарушение компанией закона о персональных данных, по которому персональные данные россиян с 1 сентября 2015 года должны храниться и обрабатываться на территории страны. В августе 2016 года Таганский районный суд Москвы признал соцсеть LinkedIn нарушившей закон, на что та подала апелляцию, однако 10 ноября прошлого года Мосгорсуд отклонил жалобу, и через неделю Роскомнадзор направил операторам связи предписание о блокировке LinkedIn в России.

В октябре 2016 года у LinkedIn было 2,6 млн пользователей в России, в ноябре — 2,5 млн. Однако уже в декабре посещаемость ресурса снизилась до 1,5 млн человек.

Похожую статистику предоставила компания SimilarWeb. В октябре 2016 года количество уникальных пользователей LinkedIn в России составляло 3,5 млн человек (суммарно десктоп и мобильная версия). В ноябре прошлого года этот показатель упал до 2,8 млн, а в декабре — уже до 1 млн человек. По итогам октября этого года аудитория социальной сети в России осталась на прежнем уровне — тот же 1 млн пользователей, свидетельствуют данные SimilarWeb.

Аудиторию в России сохраняет не только LinkedIn, но и другие заблокированные ресурсы, например популярный торрент-трекер RuTracker.org. Доступ к нему в России был «навечно» ограничен еще в январе 2016 года.

С момента начала первых блокировок россияне начали осваивать различные методы их обхода, а после того, как власти стали ограничивать доступ к таким популярным ресурсам, как различные торрент-трекеры и онлайн-библиотеки, использование таких технологий стало достаточно массовым. Речь идёт прежде всего об анонимайзерах, сервисах VPN и Proxy. Власти России решили бороться с этим явлением на законодательном уровне, вследствие чего был принят ряд законов, запрещающий обход блокировок — с 1 ноября текущего года вступил в действие закон, регулирующий анонимайзеры, VPN и другие сервисы, позволяющие получать доступ к заблокированным сайтам. Теперь если они самостоятельно не заблокируют запрещенные в России сайты, то будут сами внесены в черный список.

Не мешала блокировка LinkedIn связанным с госструктурами компаниям пользоваться услугами заблокированной в России деловой социальной платформы. Так, пользователями Сети обнаружили, что федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр», которое входит в состав радиочастотной службы, находящейся в ведении Роскомнадзора, до сих пор размещает вакансии на сайте LinkedIn. Мы перепроверили эту информацию. Действительно в данный момент на LinkedIn размещено минимум десять вакансий от имени ФГУП ГРЧЦ:

Одна из вакансий предусматривает проверку результатов работы технических средств контроля, а также проведение консультаций операторов в рамках исполнения федеральных законов 126-ФЗ «О связи» и 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»:

Клиентами запрещённого в России LinkedIn также до сих пор являются компании со значительным государственным участием, как то:

Газпром и Газпром-нефть

https://www.linkedin.com/jobs/view/505107135/,

https://www.linkedin.com/jobs/search/?country=ru&countryCode=ru&keywords=Газпром%20нефть&location=Россия&locationId=ru%3A0

https://www.linkedin.com/jobs/view/505107135/, https://www.linkedin.com/jobs/search/?country=ru&countryCode=ru&keywords=Газпром%20нефть&location=Россия&locationId=ru%3A0 Ростелеком

https://www.linkedin.com/jobs/view/507065392/,

https://www.linkedin.com/jobs/view/509665197/,

https://www.linkedin.com/jobs/view/507027361/

https://www.linkedin.com/jobs/view/507065392/, https://www.linkedin.com/jobs/view/509665197/, https://www.linkedin.com/jobs/view/507027361/ Рекрутинговый центр посредством заблокированной соцсети набирает сотрудников для ФСБ (так информация подана в карточке вакансии — клон этой анкеты есть на hh.ru):

И так далее, и тому подобное.

Как видим, государственные и окологосударственные компании не упускают возможности воспользоваться услугами достаточно удобной для поиска квалифицированных сотрудников деловой социальной сети, несмотря на блокировку Роскомнадзора.

Хотя LinkedIn неоднократно заявлял о готовности продолжить работу на территории России, и даже делал такие жесты доброй воли, как желание платить «налог на Google», а также оставил русскоязычный интерфейс, Роскомнадзор не рассматривает возможность продолжения работы деловой соцсети в РФ. В марте этого года в ответ на письмо вице-президента по международной публичной политике LinkedIn Corporation Пабло Л. Чавеса, где компания обозначила невозможность «устранить нарушения российского законодательства», надзорное ведомство дало ясно понять — с таким подходом соцсеть обратно не вернётся. Или она должна будет передать в руки властей данные российских пользователей, или останется под блокировкой. В сентябре этого года глава Роскомнадзора Александр Жаров торжественно рапортовал, что «Linkedin теряет время, не выполняя требования данного закона [«О персональных данных»], фатально теряя аудиторию на территории РФ», и даже если решение потом будет принято о возвращении, аудиторию, по его словам, «придется завоевывать снова».

Судя по тому, что даже государственные компании в России сами игнорируют наложенные на LinkedIn санкции, ситуация с официальным возвращением соцсети в Рунет будет ещё долгое время под вопросом. Многое покажет практика применения законопроекта о запрете обхода блокировок, а пока все стороны, скорее всего, опять перейдут к тактике выжидания хода противника.

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