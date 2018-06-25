Facebook расширяет программу верификации фактов

Социальная платформа Facebook, которая был скомпрометирована в 2016 в связи с кампанией российской «фабрики троллей» по дезинформации перед президентскими выборами в США, прилагает всё больше усилий к проверке файлов, используя как технологические возможности, так и человеческие ресурсы.

Компания начала верификацию новостей ещё прошлой весной при участии сторонних факт-чекеров, сертифицированных международной сетью по проверке фактов International Fact-Checking Network. Проверяющие оценивали правдивость публикаций, позволяя Facebook принять меры: понизить показы новости в ленте, уменьшить охват аудитории страниц-рецидивистов.

Такие проверки проводятся в 14 странах , и к концу года социальная сеть планирует ещё больше расширить географический охват. Facebook утверждает: такие меры позволяют снизить распространение дезинформации на 80%.

Дополнительно компания анонсировало расширение проверок изображений и видео в четырёх странах. Впервые анонсированная этой весной, кампания Facebook нацелена на выявление «манипулятивных» роликов и картинок, которые продвигают политическую повестку. Это проблема: мемы часто находят большой общественный отклик, но также часто они имеют в своей основе искажённые факты.

Один из последних примеров — фото из отчёта Drudge Report, на которой изображены мальчики с пистолетами и которая иллюстрирует историю о конфликте на границе США и Мексики. На самом деле фото было снято в 2012 году в Сирии и было подписано автором: «Четыре юных сирийца с игрушечными пистолетами позируют мне во время визита в Азаз, Сирия. Большинство встреченных показывали знак мира. Этот городок был взят Свободной армией Сирии во время битвы за Азаз летом 2012».

Использование поддельных или вводящих в заблуждение картинок, чтобы разжечь страх, внушить отвращение или ненависть к определённой социальной группе стало обычной практикой в сети, и также нуждается в проверках.

Кроме того, социальная сеть начала использовать преимущества машинного обучения, чтобы выявлять повторы ранее опровергнутых сообщений. И это будет делаться совместно с Claim Review от Schema.org, опенсорсной платформой, которая позволяет факт-чекерам делиться оценками с Facebook, чтобы сеть могла как можно более оперативно реагировать, особенно в кризисных ситуациях.

Также за счёт машинного обучения Facebook усилил меры по снижению частоты показов финансово мотивированных мистификаций, распространяемых за пределами США.

«Мы дадим этим исследователям доступ к нашим ресурсам, чтобы они могли делать беспристрастные выводы о роли Facebook на выборах, в том числе о том, как мы выявляем риски на нашей платформе и какие шаги мы должны предпринять до будущих выборов», — ранее заявлял Цукерберг.

Вскоре комиссия по выборам, работающая с Facebook, запустит сайт и объявит сбор предложений, чтобы оценить объем дезинформации в социальной сети.

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Материал подготовила Евгения Хотовицкая,

специально для РосКомСвободы

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