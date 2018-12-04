Власти США хотят отслеживать транзакции анонимных криптовалют

Department of Homeland Security, DHS — Министерство внутренней безопасности США занялось изучением разного рода способов анализа транзакций с использованием таких валют, как Zcash и Monero, которые характеризуются анонимностью и приватностью при сделках с ними.
В широком применении криптовалют на коммерческом и государственном уровне специалистов DHS настораживает сложность в определении отправителя транзакции и объема передаваемых средств.
«Присутствует вынужденный интерес к отслеживанию и пониманию транзакций и действий незаконной природы в блокчейне», – пишет ведомство.
DHS предлагает найти гибкие решения для криминалистического анализа транзакций в блокчейне со стороны правоохранителей.
«Поскольку существует возможность создания новых анонимных криптоплатформ, решение должно быть либо универсальным, либо предоставлять рабочий подход к взаимодействию с новыми реализациями блокчейна», – говорится в документе.
Специалисты министерства предлагают заинтересованным лицам предоставить им
необходимую техническую информацию. Полноценное предложение по разработке мер по отслеживанию транзакций с использованием анонимных криптовалют должно быть озвучено 19 декабря.
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