Налоговая и Минфин пояснили схему уплаты налогов с криптовалютных сделок

ФНС и Минфин разъяснили, как определяется НДФЛ с доходов от купли-продажи криптовалют. Ведомства отмечают, что налоговый кодекс (НК) РФ не содержит особого порядка налогообложения доходов физических лиц при совершении ими операций с криптовалютами.

К криптовалютным операциям, также подчеркивают они, не применимы нормы об имущественном налоговом вычете, по которому налогоплательщики освобождаются от обязанности платить НДФЛ на доходы от продажи находящегося в собственности в течение трех лет имущества. Так как не принято никаких правовых норм, по которым бы криптовалюты бы считались особым видом имущества, к ним нельзя также применять имущественные вычеты.

Пункт 17.1 статьи 217 НК РФ освобождает от НДФЛ доходы от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более. К иному имуществу, которое находилось в собственности до 3 лет, статья 220 НК РФ разрешает применять имущественный вычет до 250 000 рублей.

ФНС и Минфин поясняют, что пока правовой статус криптовалют как особого вида имущества не установлен, данные нормы к доходам от их продажи применять нельзя.

Ведомства считают, что налоговая база от операций купли-продажи криптовалют может определяться как превышение общей суммы доходов от продажи соответствующей криптовалюты над общей суммой документально подтвержденных расходов на ее покупку.

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