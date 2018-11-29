29.11.2018
Налоговая и Минфин пояснили схему уплаты налогов с криптовалютных сделок
Ведомства считают, что налоговая база должна определяться как превышение общей суммы доходов от продажи соответствующей криптовалюты над общей суммой документально подтвержденных расходов на ее покупку

sdelki crypta nalog

ФНС и Минфин разъяснили, как определяется НДФЛ с доходов от купли-продажи криптовалют. Ведомства отмечают, что налоговый кодекс (НК) РФ не содержит особого порядка налогообложения доходов физических лиц при совершении ими операций с криптовалютами.

К криптовалютным операциям, также подчеркивают они, не применимы нормы об имущественном налоговом вычете, по которому налогоплательщики освобождаются от обязанности платить НДФЛ на доходы от продажи находящегося в собственности в течение трех лет имущества. Так как не принято никаких правовых норм, по которым бы криптовалюты бы считались особым видом имущества, к ним нельзя также применять имущественные вычеты.

Пункт 17.1 статьи 217 НК РФ освобождает от НДФЛ доходы от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более. К иному имуществу, которое находилось в собственности до 3 лет, статья 220 НК РФ разрешает применять имущественный вычет до 250 000 рублей.

ФНС и Минфин поясняют, что пока правовой статус криптовалют как особого вида имущества не установлен, данные нормы к доходам от их продажи применять нельзя.

Ведомства считают, что налоговая база от операций купли-продажи криптовалют может определяться как превышение общей суммы доходов от продажи соответствующей криптовалюты над общей суммой документально подтвержденных расходов на ее покупку.

.
don but rks

.

Читайте также:

МВД предлагает ввести уголовное наказание за «теневой оборот криптовалют»
🔓
Майнеры предложили вывести их из тени
🔓
Власти РФ опасаются появления «новых МММ» из-за криптовалют
🔓
Депутаты готовы дать добро на чеканку крипторублей
🔓
Майнинг и существующие криптовалюты не войдут в закон

.

roskomsvoboda android

РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт
Яндекс.Метрика
Переключиться на старую версию