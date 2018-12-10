Закону о краудфандинге и цифровых активах придают ускорение

Помощник президента РФ, председатель наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» Андрей Белоусов считает, что законопроекты, касающиеся цифровых активов, краудфандинга (альтернативных способах привлечения инвестиций), электронного нотариата и смарт-контрактов, следует принять в приоритетном порядке — в осеннюю сессию Госдумы или в начале весенней сессии.

Набсовет АНО обсудил итоги законотворческой деятельности в рамках программы «Цифровая экономика РФ», говорится в сообщении организации. В заседании приняли участие представители администрации президента, правительства, Минкомсвязи, обеих палат российского парламента и ведущих компаний цифровой экономики, которые входят в состав учредителей организации.

«По итогам обсуждения определен пакет наиболее приоритетных законопроектов. Те из них, которые касаются цифровых активов, краудфандинга, электронного нотариата и смарт-контрактов, важно принять в текущую осеннюю сессию или в самом начале весенней сессии 2019 года. Законопроекты об электронной подписи и электронном архиве также важны, и после оставшихся согласований планируется плотно работать с Госдумой, чтобы принять их в весеннюю сессию», — прокомментировал итоги заседания Белоусов, слова которого приводятся в сообщении АНО.

В сообщении отмечается, что регулирование сферы краудфандинга поможет формированию новых инвестиционных механизмов через краудплатформы, обеспечит прозрачность этих процессов и защиту прав участников сделок. В то же время законодательное оформление электронного делопроизводства в нотариате сократит для всех участников процесса затраты времени на удостоверение документов и сделок.

«Внедрение электронных сделок позволит заключать договоры посредством обмена электронными сообщениями вместо бумажных документов. Легализация смарт-контрактов позволит внедрить в практику договоры, в которых исполнение существенных условий (например, график оплат) в автоматическом режиме контролируют и осуществляют компьютерные программы», — уточняется в сообщении.

Кроме того, представители бизнеса предложили провести пилотные проекты в компаниях в сфере регулирования электронного кадрового трудового документооборота. В настоящее время решение о его внедрении еще не принято. Как говорится в сообщении АНО, инициатива была в целом поддержана представителями федеральных органов исполнительной власти и правительства.

Напомним, что Госдума так и не приняла законопроект “О цифровых финансовых активах” и постоянно переносила даты рассмотрения данного документа. В этом году уже вряд ли парламентарии примут данный законопроект, поэтому, скорое всего, уже принято решение переноса его рассмотрения на 2019 год.

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