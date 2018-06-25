Саморегуляция решает: за два года рынок краудфандинга в России вырос вдвое

Как сообщает Ъ, по данным Центробанка России, в период с 2015 по 2017 годы рынок краудфандинга в стране вырос в два раза, и на тот момент его объем составил 11,2 млрд руб. Столь заметный рост рынка «народного финансирования» отчасти объясняется появлением в сегменте B2B (займы, предоставляемые бизнесом бизнесу) отчетности нового крупного игрока (вероятнее всего, речь идет о платформе Fudl, запущенной Qiwi). Это увеличило объем соответствующего сегмента рынка на 81,5%, до 9,3 млрд руб., в 2017 году на нем было заключено более 9,4 тыс. договоров.

Другими причинами бурного роста рынка стали ужесточение требований банков к маленьким компаниям-заемщикам (особенно стартапам), а также физлицам. Так, за 2017 год сумма заключенных сделок в сегменте P2P (финансирование граждан гражданами) выросла практически вдвое, до 208,8 млн руб., средний размер одного займа составил 8,9 тыс. руб., а число заемщиков выросло в 1,3 раза, хотя при этом сопоставимо — более чем на треть — снизилось число заимодавцев.

Рынок выдачи займов компаниям или предпринимателям физлицами (P2B) за 2017 год увеличился на 216% и достиг 1,55 млрд руб.— доходность таких инвестиций в разы превышает ставки по банковским вкладам. Объем портфеля займов на этом рынке вырос на 236%, до 1,15 млрд руб., а доля просроченной задолженности на нем снизилась с 8,7% в 2016 году до 7,8% в 2017 году.

Сегмент краудинвестинга (чаще всего, финансирование юрлиц в обмен на долю в уставном капитале), где инвесторами выступали в основном граждане, потерял в объемах 52%, сжавшись до 153,2 млн руб., которые поделили 19 компаний. Краудфандинговый сектор rewards (финансирование в обмен на нефинансовое вознаграждение) в 2017 году был стабильным — 2,5 тыс. проектов и 163 млн руб.

Государство, между тем, предпринимает первые попытки регулировать краудфандинг.

Напомним, в марте текущего года в Госдуму был внесен законопроект №419090-7 «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)», и он уже прошел первое чтение.

Данным проектом закона регулируются «отношения по привлечению инвестиций коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями с использованием информационных технологий, а также определяются правовые основы деятельности операторов инвестиционных платформ по организации розничного финансирования (краудфандинга)».

Деятельность по организации краудфандинга, отмечается в документе, заключается в оказании услуг по предоставлению участникам инвестиционной платформы доступа к ее информационным ресурсам.

Наряду с традиционными формами, закрепляющими правоотношения между инвесторами и лицами, привлекающими инвестиции, (предоставление займа, приобретение ценных бумаг, приобретение доли участника в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или доли участника в складочном капитале хозяйственного товарищества, хозяйственного партнерства) законопроектом предлагается «использовать такую новую, характерную для современного этапа развития отношений краудфандинга, форму как приобретение токенов инвестиционного проекта, обозначающих определенные имущественные права, которые записываются на имя инвесторов в распределенной базе данных».

Документ также «предусматривает определенные требования к минимальному размеру собственных средств (капитала) оператора инвестиционной платформы, которые сопоставимы с установленными в настоящее время минимальными требованиями для профессиональных участников рынка ценных бумаг (3 млн. рублей).

Законопроект предусматривает несколько ограничительных механизмов в процессе инвестирования, направленных на защиту инвесторов. Так, например, обязательным признаком предложения лица, привлекающего инвестиции, о заключении соответствующего договора об инвестировании, является указание минимального целевого объема привлекаемых денежных средств.

Сейчас к этому документу и внесенному вместе с ним законопроекту, регулирующему использование на территории России криптовалют и токенов, — №419059-7 «О цифровых финансовых активах», — готовятся поправки, и возможно, в итоге понятия «инвестиционная платформа» и «оператор обмена токенов» будут объединены в рамках одной сущности. Однако по этому вопросу дискуссия еще продолжается. Предполагается, что все три законопроекта будут приняты во втором и третьем чтениях до 1 июля 2018 года.

По мнению инициаторов законопроекта, после того, как он будет принят, это не только создаст благоприятные условия для долгосрочного развития краудфандинга и повысит стимулы развития сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП), но и укрепит защиту прав заимодавцев и розничных инвесторов.

В июне 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономики, Минфину и ЦБ разработать предложения по развитию альтернативных механизмов финансирования — краудфандинга, краудинвестинга и краудлендинга. В результате чего и был разработан законопроект №419090-7, который сейчас готовится ко второму чтению.

В начале июня глава Сбербанка Герман Греф, рассказывая — в каком направлении развития нужно двигаться российским банкам, тоже затронул тему краудфандинга. По его словам, банковское кредитование сейчас растет не особенно быстро – открытый рынок это делает в разы быстрее. Кроме того, активно развиваются новые источники финансирования – в частности, основанные на технологии блокчейн, а также краудфандинг. «Мы видим, что это тенденция опережающего развития различных рыночных инструментов будет продемонстрирована в ближайшие годы», — сказал глава Сбербанка.

Российский премьер также не обошел вниманием краудфандинг, и хотя в начале прошлого лета давал ряд получений, из которых «вырос» вышеупомянутый законопроект, пару недель назад он высказал сомнения в необходимости регулирования этой сферы. По словам Медведева, «всякие новомодные регуляторные идеи» кажутся ему «иногда правильными, а иногда неправильными», отметив — «когда мы пытаемся все зарегулировать, ​ обычно выходит криво».

Краудфандинг, между тем, все больше проникает российскую действительность. Так, известные российские режиссеры, актеры и сценаристы Константин Хабенский и Федор Бондачрук объявили о создании стартапов для привлечения инвестиций в киноиндустрию — краудфандинговых блокчейн-платформ. Основное отличие от обычных проектов в следующем: за финансовую поддержку люди получают не «подарки», а токены (своего рода «цифровые акции», купоны), а после проката фильма — долю прибыли. Основанная на выпуске криптовалют и блокчейне система, по словам Хабенского, повышает прозрачность проводимых на платформе операций: «Не какой-то дядя решает, заплатить [инвестору] или нет, а выплаты происходят автоматически, если все условия выполнены. Фильм вышел, вы получаете набор прав и получаете вознаграждение автоматически».

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