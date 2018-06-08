Дмитрий Медведев о соцсетях, краудфандинге и онлайн-регистрации НКО

Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в необходимости регулирования сферы краудфандинга. Об этом он заявил в ходе конференции ВШЭ «Государство и благотворители: вместе к общей цели». По словам премьер-министра, «всякие новомодные регуляторные идеи» кажутся ему «иногда правильными, а иногда неправильными», отметив — «когда мы пытаемся все зарегулировать, ​ обычно выходит криво»:

«Здесь упоминалась тема, связанная с регулированием краудфандинга и некоторых других современных явлений… Надо, если честно сказать, посмотреть, надо это в каком-то жестком варианте регулировать или нет. Потому как как раз может быть отсутствие регулирования в ряде случаев, когда это не противоречит общественным интересам, интересам государства, обеспечению безопасности, отсутствие как раз регулирования может способствовать тому, что многие процессы протекают неформально».

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«Те платформы, которые существуют и вообще развиваются на государственные гранты, мы их и дальше будем поддерживать», — обещал премьер, отметив, что современные технологии кардинально изменили благотворительную деятельность.

Коснулся он и мошенничества в благотворительной среде, которое, по его словам, присутствует как и в любой другой сфере, при этом отметив, что в борьбе с этим явлением помогают в том числе интернет и социальные сети.

«Мошенники есть в любой сфере, здесь единственный выход — просто вовремя их выявлять. Благо тот же самый цифровой мир, социальные сети, интернет позволяют информацию о мошенниках достаточно быстро распространять», — сказал Медведев.

Однако он отметил, что взаимодействие правоохранительных органов с благотворительными организациями должно осуществляться.

Со своей стороны вице-премьер Татьяна Голикова сказала на конференции, что по этой теме будут даны поручения. «Я чувствую, что есть необходимость все-таки дать поручение министерству внутренних дел и министерству финансов, чтобы они проработали, и также министерству по цифровой экономике, чтобы они проработали этот вопрос»,- сказала Голикова.

Основной задачей государства в сфере благотворительности глава правительства считает создание правил, по которым некоммерческие организации могут нормально работать, правил, которые не носят репрессивный характер, которые стимулируют и помогают. План соответствующей законодательной работы был утвержден еще в 2009 году, и сейчас, согласился Дмитрий Медведев, настало время его освежить.

Не все предложения могут быть легко реализованы. Например, возможность регистрации НКО в режиме онлайн, как это происходит с коммерческими организациями. «Но мы будем двигаться в этом направлении, — заверил премьер-министр. — Такая регистрация должна основываться на цифровых источниках информации». Также благотворительным организациям пообещали рассмотреть идею о периодичности проведения аудита в зависимости от сумм, которыми они оперируют.

Онлайн-регистрация НКО, считает Медведев, должна основываться на цифровых источниках информации, и нужно оценить возможности государства из соображений безопасности. Он отметил, что государство и благотворительные НКО должны создать симбиоз для достижения совместных целей. По его словам, «явление, когда государство и НКО движутся к общей цели, это нормальное явление».

«Даже в самых богатых странах государство и некоммерческие организации, которые занимаются благотворительностью, не только вместе работают, взаимно обогащают друг друга, помогают друг другу. Я думаю, что и нам нужно выйти на такой режим работы, когда государство помогает некоммерческим организациям, а некоммерческие организации в известной степени берут на себя ту работу, в которой государство либо неэффективно, либо неспособно быстро достичь результатов», — сказал Медведев.

Он отметил, что основная задача государства в сфере благотворительности — это создать нормальные правила, по которым можно жить и работать, которые не носят репрессивного характера, а помогают. Он согласился с мнением участников конференции, что выработанную в 2009 году государственную концепцию по этому вопросу можно «освежить».

Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь сказала, что обсудит тему государственной концепции на заседании попечительского совета правительства, который она возглавит.

Заместитель генерального директора по правовым вопросам платформы Planеtа.ru Алексей Чесноков оценил заявление премьер-министра положительно. «Идея отказаться от избыточного регулирования нам очень нравится. Причем не только по отношению к краудфандингу, но и к другим областям. Избыточное государственное регулирование наносит значительный ущерб. С одной стороны, избыточный контроль тормозит развитие нужных институтов, а с другой — создает дополнительные расходы для государства, так как любое регулирование необходимо сопровождать администрированием », — считает Чесноков.

По его мнению, действующего гражданского законодательства достаточно для работы того вида краудфандинга, который представлен на платформе Planеtа.ru, «то есть для предзаказа будущего продукта, в том числе с использованием спонсорства, дарения или пожертвования. На «Планете» за поддержку проектов спонсоры не могут получить прибыль или долю в бизнесе автора».

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