Госкомпаниям принудительно импортозаместят ПО

Первый заместитель председателя правительства России Антон Силуанов утвердил директиву о переходе государственных компаний страны на российское программное обеспечение (ПО). Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на копию документа, предприятиям предложено разработать «четкий план» такого перехода до 2021 года. Речь идет о компаниях из перечня №91-р, утвержденного правительством еще в 2003 году. В него входят «Аэрофлот», «Газпром», «Шереметьево», «Роснефть», РЖД, «Первый канал», «Роснано», ВТБ и др. В течение десяти дней после получения директив компании должны инициировать проведение заседаний советов директоров или набсоветов с включением в повестку вопроса об импортозамещении софта. На этих заседаниях представители РФ должны проголосовать за переход на российское ПО.

Затем госкомпаниям необходимо за два месяца подготовить и утвердить согласованный с Центром компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий план мероприятий на 2018–2021 годы с указанием ответственного лица, мероприятий, источников, объемов и сроков финансирования, ключевых показателей эффективности. Мероприятия нужно внести в долгосрочную программу развития и ежеквартально представлять в Минцифры отчеты об исполнении директив и плана мероприятий. Этот подход нужно внедрять и в дочерних компаниях, если прямая или косвенная доля участия в их уставных капиталах превышает 50%.

Директор Центра компетенций по импортозамещению Илья Массух поясняет:

«Речь идет о любом софте: операционные системы, серверы приложений, офисное ПО, антивирусы и т. д. Компании сами должны определить, насколько глубоко они хотят импортозаместиться: кому-то хватит 50%, а кто-то захочет на все 100%.

Но в любом случае к 2022 году больше половины ПО в этих компаниях должно быть российским».

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В пресс-службе ВТБ “Ъ” заявили, что банк «внимательно следит за всеми изменениями, касающимися импортозамещения и рисков, связанных с использованием иностранного ПО». ВТБ уже реализует программу импортозамещения, которая будет уточнена в соответствии с директивами. «Оценка финансовых затрат и времени реализации замены ПО потребует отдельной проработки»,— сообщили в банке. В пресс-службе ОАО РЖД также заявили, что намерены увеличивать долю отечественного ПО, соответствующий план мероприятий на 2018–2024 годы уже утвержден. В крупнейших зарубежных разработчиках софта Microsoft, Oracle и SAP обсуждать ситуацию не стали.

Президент России Владимир Путин еще в 2015 году потребовал от госкомпаний перейти на отечественное ПО. В ноябре того же года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее покупать программное обеспечение за рубежом, если его аналоги имеются в России. Тогдашний первый вице-премьер Игорь Шувалов в июле 2016 года подписал директиву, задающую общий курс на импортозамещение. В отличие от нее, документ, подписанный Силуановым, предлагается как руководство к действию.

«Хотя инициатива имеет немало плюсов и отвечает мировым тенденциям, ее реализация в столь коротки сроки, скорее всего, не обернется успехом», — заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев:

«То, что государственные компании должны в большинстве своем потреблять отечественные продукты и тем самым формировать рынок, это абсолютно нормальный тренд, и вопросов здесь никаких быть не должно. Таким образом поступают практически все государства на планете Земля, у которых есть какой-то шанс по развитию того или иного продукта, выдавая преференции своим отечественным производителям. Поэтому в целом сигнал позитивный, но боюсь, что за два года это не получится, а в горизонте 5-7 лет при правильном стимулировании рынка, при правильном управлении рынком, формировании потребностей и контролем за теми же госрасходами на информационные системы, все сделать можно. Но здесь главное, не рубить шашкой с плеча, не доказывать, что за два года все должны начать покупать отечественный софт, а не иностранный. Это будет профанацией. Нужно комплексно подходить к решению этой проблемы».

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Эксперт отметил, что такую технологическую экспансию нужно было проводить уже давным-давно, но все же, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Разумеется, переход на отечественное программное обеспечение, как и любой технологический «переезд», будет затратным, но при правильном подходе эти траты будут оправданы, добавил Мариничев.

Не так давно российским СМИ стало известно о запрете служащим госучреждений пользоваться такими популярными шрифтами, как Times New Roman, Arial, Courier New и пр. Дело в том, что права на шрифты принадлежат американской компании Monotype Imaging, отказавшейся лицензировать их для российского ПО из-за санкций.

Российские чиновники лишились Times New Roman и других популярных шрифтов из-за антироссийских санкций: https://t.co/UboJOwiJzh — URA.RU (@ura_ru) December 5, 2018

Как говорится в методичке, разосланной во все российские госорганы и имеющейся в распоряжении у журналистов из «URA.RU», чиновники могут использовать вышеупомянутые шрифты только на одном компьютере и не для печати документов. Копировать шрифты на другие компьютеры, включать их в электронные документы (например, в формате PDF/A) для передачи в другие организации или использовать в web-приложениях запрещено.

Вместо шрифтов от Monotype Imaging чиновникам предлагается использовать отечественные или бесплатные зарубежные шрифты с открытой лицензией. Альтернативные шрифты должны быть похожими на запрещенные (например, PTAstra и Liberation), чтобы при переходе структуры текстов не исказились.

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