24.12.2018
Google готов заплатить полумиллионный штраф от Роскомнадзора
Компания не стала оспаривать наложенных на неё штрафных санкций за неисполнение закона об удалении из поисковой выдачи ссылок на ресурсы с запрещённой в России информацией

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Google не подавал в суд жалобу на штраф в 500 тыс. рублей, вынесенный Роскомнадзором за отказ компании подключится к единому реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи, сообщили в пресс-службе компании.

«Мы решили его оплатить штраф. Не будем оспаривать», — сказал представитель Google, не уточнив, в какие сроки планируется оплатить штраф.

Напомним, в конце ноября Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ подключиться к реестру запрещённых в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи, затем наложил на компанию штраф.

Google мог обжаловать это решение в течение 10 дней, но не сделал этого.

Закон, обязывающий поисковики подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещённых сайтов (Единый реестр запрещенной информации), вступил в силу в конце сентября. Тогда же Роскомнадзор направил требования о подключении к ФГИС в адрес компаний Google, LLC, ООО «Яндекс», ООО «Спутник» и ООО «Мэйл.Ру».

По словам РКН, к концу октября эти операторы, кроме Google, произвели подключение к ФГИС и выполняют требования законодательства в части прекращения выдачи по запросам пользователей поисковой системы сведений из выгрузки. По итогам проверки регулятор зафиксировал факт неисполнения компанией Google требования о подключении к системе ФГИС. Согласно некоторым инсайдам, на момент озвучивания претензии РКН к Google никакой системы ФГИС ещё не существовало, но официального подтверждения или опровержения этого утверждения так и не последовало.

«Интересно теперь будет понаблюдать дальнейшее развитие событий после оплаты штрафа со стороны Google: начнет ли IT-гигант фильтровать свою выдачу по российскому реестру запрещенных сайтов или внутри компании приняли решение пока откупаться от наезда российских властей в виде финансовых укусиков комарика-Роскомнадзора? И попытается ли надзорное применить не только микрофинансовые санкции, но и инициировать блокировку крупнейшего в мире поискового сервиса? Это, конечно, будет очередной эпичный фейл РКН, который многократно превзойдет их провал с «блокировкой» Telegram, показавший в России уверенный рост пользовательской базы за уходящий год», — Артём Козлюк, руководитель «РосКомСвободы».

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