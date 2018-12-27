Яндекс vs Telegram: странная задержка фильтрации

«Яндекс» перестал показывать в поисковой выдаче официальный сайт мессенджера Telegram — telegram.org, хотя он появляется первым в выдаче Google при запросе «telegram». Российский же поисковик вообще не показывает эту страницу.

«Видимо, ссылка добавлена в реестр Роскомнадзора. Синхронизация с реестром происходит автоматически. Яндекс убирает ссылки по мере получения новых данных», — сообщили в пресс-службе российской компании. Также стало известно, что Яндекс блокирует в выдаче сайт Telegram лишь для российских пользователей.

Сайт мессенджера попал под блокировку в апреле текущего года решением Таганского районного суда города Москвы, удовлетворившего требование Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории РФ. Причиной стала претензия ФСБ к мессенджеру, отказавшемуся передать спецслужбам ключи дешифрования сообщений пользователей. Роскомнадзор также внес веб-адреса telegram.org, web.telegram.org и t.me, используемые мессенджером, в реестр запрещенных сайтов.

Если Яндекс фильтрует сайты по реестру запрещенных, то заявление компании о том, что сайт Telegram появился в реестре только сейчас является ложным: веб-портал мессенджера внесен в выгрузку Роскомнадзора 16 апреля 2018 года, практически сразу после принятия решения о блокировке всех его сервисов:

Почему главный российский поисковик решил убрать из выдачи ссылку на сайт Telegram только сейчас — оставляет много вопросов. Подключение к выгрузкам РКН происходит явно не на автомате или РКН выдает Яндексу какую-то особую выгрузку, а не как операторам связи.

Напомним, что ранее Роскомнадзор предъявил свои претензии к компании Google о том, что та не подключилась к государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов (ФГИС), в конце октября текущего года. В первой половине декабря РКН оштрафовал за это американскую компанию на полмиллиона рублей.

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