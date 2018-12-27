Роскомнадзор предупредил хостеров об ускорении блокировок

Своеобразный новогодний «подарок» приготовили власти для владельцев интернет-ресурсов, а также хостеров и операторов связи, который буквально недавно разослал им Роскомнадзор. Письмо следующего содержания передано в распоряжение РосКомСвободы:
«Информируем Вас о том, что с 29.12.2018 г. вступает в силу Федеральный закон от 18 декабря 2018 г. № 472 «О внесении изменений в статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812180020?index=0&rangeSize=1).
В соответствии с новой редакцией статьи 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» изменились сроки реагирования, установленные провайдеру хостинга и владельцу сайта в сети «Интернет» для удаления или ограничения доступа к запрещенной информации, а именно:
— незамедлительно с момента получения уведомления провайдер хостинга обязан проинформировать об этом обслуживаемого им владельца сайта в сети «Интернет» и уведомить его о необходимости удаления интернет-страницы, содержащей информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено;
— незамедлительно с момента получения от провайдера хостинга уведомления о включении доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет» в Единый реестр запрещенной информации владелец сайта в сети «Интернет» обязан удалить интернет-страницу, содержащую информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. В случае отказа или бездействия владельца сайта в сети «Интернет» провайдер хостинга обязан ограничить доступ к такому сайту в сети «Интернет» в течение суток.
Просим учесть указанные изменения при обработке уведомлений, поступающих в Ваш адрес от Роскомнадзора.
С уважением,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ».
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О получении точно такого же письма в своём Telegram-канале сообщил заместитель шеф-редактора Znak.com Дмитрий Колезев.
Таким образом, разработанный депутатом Ириной Яровой федеральный закон №472-ФЗ не только вводит новую категорию запрещённой информации, но и значительно сокращает время для принятия мер по осуществлению блокировок, и вводится это в таком вот «шок-режиме», который мы в данный момент наблюдаем.
«Время летит, — комментирует письмо Роскомнадзора глава DiPHOST Филипп Кулин. — С 29 декабря 2018 года время реакции на уведомления Роскомнадзора — сутки.
1. Готовимся к массе ошибочных страйков из-за «не успели» и/или предварительной блокировке хостером (я так сделаю, в автомат)
2. Роскомнадзор, хочу отметить, разумно подошёл вопросу — и разъяснения про сутки, и рассылка по традиционным контрагентам (хостерам, мне три письма пришло). Это, кстати, та работа и в том объёме, которую хотелось бы видеть от Роскомнадзора, уж коли он существует.»
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