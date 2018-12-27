27.12.2018
Роскомнадзор предупредил хостеров об ускорении блокировок
Надзорное ведомство разослало некоторым владельцам сайтов и провайдерам хостинга уведомление о том, что 29 декабря 2018 года вступает в силу закон о «колумбайн-блокировках», который помимо нового перечня запрещённой информации вводит также быстрые блокировки для всех видов внесенных в реестр интернет-ресурсов

uskorenie

Своеобразный новогодний «подарок» приготовили власти для владельцев интернет-ресурсов, а также хостеров и операторов связи, который буквально недавно разослал им Роскомнадзор. Письмо следующего содержания передано в распоряжение РосКомСвободы:

«Информируем Вас о том, что с 29.12.2018 г. вступает в силу Федеральный закон от 18 декабря 2018 г. № 472 «О внесении изменений в статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812180020?index=0&rangeSize=1).

В соответствии с новой редакцией статьи 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» изменились сроки реагирования, установленные провайдеру хостинга и владельцу сайта в сети «Интернет» для удаления или ограничения доступа к запрещенной информации, а именно:

— незамедлительно с момента получения уведомления провайдер хостинга обязан проинформировать об этом обслуживаемого им владельца сайта в сети «Интернет» и уведомить его о необходимости удаления интернет-страницы, содержащей информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено;

— незамедлительно с момента получения от провайдера хостинга уведомления о включении доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет» в Единый реестр запрещенной информации владелец сайта в сети «Интернет» обязан удалить интернет-страницу, содержащую информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. В случае отказа или бездействия владельца сайта в сети «Интернет» провайдер хостинга обязан ограничить доступ к такому сайту в сети «Интернет» в течение суток.

Просим учесть указанные изменения при обработке уведомлений, поступающих в Ваш адрес от Роскомнадзора.

С уважением,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ».

.

О получении точно такого же письма в своём Telegram-канале сообщил заместитель шеф-редактора Znak.com Дмитрий Колезев.

Таким образом, разработанный депутатом Ириной Яровой федеральный закон №472-ФЗ не только вводит новую категорию запрещённой информации, но и значительно сокращает время для принятия мер по осуществлению блокировок, и вводится это в таком вот «шок-режиме», который мы в данный момент наблюдаем.

«Время летит, — комментирует письмо Роскомнадзора глава DiPHOST Филипп Кулин. — С 29 декабря 2018 года время реакции на уведомления Роскомнадзора — сутки.

1. Готовимся к массе ошибочных страйков из-за «не успели» и/или предварительной блокировке хостером (я так сделаю, в автомат)

2. Роскомнадзор, хочу отметить, разумно подошёл вопросу — и разъяснения про сутки, и рассылка по традиционным контрагентам (хостерам, мне три письма пришло). Это, кстати, та работа и в том объёме, которую хотелось бы видеть от Роскомнадзора, уж коли он существует.»

.
don but rks

.

VPNlove.me

Рекомендуем:

Яндекс vs Telegram: странная задержка фильтрации
Госдума примет более 60 законов по регулированию цифровой среды
Эксперты при Правительстве: изоляция Рунета как защита от мнимых угроз
IT-противоречивая Матвиенко
Google готов заплатить полумиллионный штраф от Роскомнадзора
Костромское интернет-издание выиграло суд у Роскомнадзора
Минцифры разработало форму запроса персданных согласно «пакета Яровой»
«Русь сидящую» принуждают опровергнуть материал о тюремной коррупции
Российские и британские надзорники соревнуются в «наезде» на СМИ
РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт
Яндекс.Метрика
Переключиться на старую версию