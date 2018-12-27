Роскомнадзор предупредил хостеров об ускорении блокировок

Своеобразный новогодний «подарок» приготовили власти для владельцев интернет-ресурсов, а также хостеров и операторов связи, который буквально недавно разослал им Роскомнадзор. Письмо следующего содержания передано в распоряжение РосКомСвободы:

«Информируем Вас о том, что с 29.12.2018 г. вступает в силу Федеральный закон от 18 декабря 2018 г. № 472 «О внесении изменений в статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812180020?index=0&rangeSize=1).

В соответствии с новой редакцией статьи 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» изменились сроки реагирования, установленные провайдеру хостинга и владельцу сайта в сети «Интернет» для удаления или ограничения доступа к запрещенной информации, а именно:

— незамедлительно с момента получения уведомления провайдер хостинга обязан проинформировать об этом обслуживаемого им владельца сайта в сети «Интернет» и уведомить его о необходимости удаления интернет-страницы, содержащей информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено;

— незамедлительно с момента получения от провайдера хостинга уведомления о включении доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет» в Единый реестр запрещенной информации владелец сайта в сети «Интернет» обязан удалить интернет-страницу, содержащую информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. В случае отказа или бездействия владельца сайта в сети «Интернет» провайдер хостинга обязан ограничить доступ к такому сайту в сети «Интернет» в течение суток.

Просим учесть указанные изменения при обработке уведомлений, поступающих в Ваш адрес от Роскомнадзора.

С уважением,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ».