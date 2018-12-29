Топ Википедии — 2018: Путин обошёл Россию, а футбол обошёл Путина

Со стороны русскоговорящего сообщества крупнейшей онлайн-энциклопедии составлены 2 рейтинга: список наиболее часто посещавшихся в 2018 году статей русскоязычного раздела Википедии и Вики-тренды прошедшего года.
Вот так выглядит ТОП-20 популярных статей русскоязычной Википедии за 2018 год по количеству просмотров в сутки (в скобках — место по результатам за 2017 год):
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|1 (35)
|Чемпионат мира по футболу 2018
|20070
|233 %
|2 (2)
|Путин, Владимир Владимирович
|12749
|3 %
|3 (1)
|Россия
|12486
|-8 %
|4 (28)
|Президентские выборы в России (2018)
|10101
|61 %
|5 (26)
|Криштиану Роналду
|9674
|53 %
|6 (234)
|Нурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
|9548
|220 %
|7 (11)
|YouTube
|9208
|10 %
|8 (151)
|Мстители: Война бесконечности
|9011
|164 %
|9 (326)
|Фредди Меркьюри
|8279
|215 %
|10 (-)
|Список умерших в 2018 году
|8052
|New
|11 (17)
|ВКонтакте
|7886
|1 %
|12 (31)
|Макгрегор, Конор
|7733
|27 %
|13 (204)
|Хокинг, Стивен
|7552
|141 %
|14 (70)
|Кинематографическая вселенная Marvel
|7395
|59 %
|15 (10)
|Соединённые Штаты Америки
|7362
|-13 %
|16 (14)
|Москва
|7321
|-7 %
|17 (457)
|Кобзон, Иосиф Давыдович
|7284
|222 %
|18 (91)
|Маск, Илон
|7028
|69 %
|19 (39)
|Елизавета II
|6693
|14 %
|20 (-)
|Годунов, Борис Фёдорович
|6539
|389 %
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Больший взлет в рейтинге продемонстрировали статьи про бойца смешанных боевых искусств Хабиба, певцов Фреди Меркьюри и Иосифа Кобзона. Самым «читаемым» спортсменом стал Криштиану Роналду, политиком — Владимир Путин, бизнесменом — Илон Маск, а из первых лиц государств — королева Великобритании Елизавета II.
Одни из лидеров прошлого топа — статья про биткоин опустилась на 50 место, а Алексей Навальный вообще не вошел в топ-100.
А вот таким вышел ТОП-20 Вики-трендов за 2018 год (по наибольшему изменению числа просмотров за сутки):
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|#
|Страница
|Просмотры
|Изменение
|1
|Чемпионат мира по футболу 2018
|20070.5
|▲14050.3
|2
|Список умерших в 2018 году
|8052.2
|▲8050.0
|3
|Нурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
|9548.4
|▲6562.1
|4
|Элджей
|6122.8
|▲6122.7
|5
|Фредди Меркьюри
|8279.7
|▲5647.9
|6
|Мстители: Война бесконечности
|9011.3
|▲5600.1
|7
|Годунов, Борис Фёдорович
|6539.1
|▲5201.3
|8
|XXXTentacion
|5722.8
|▲5182.9
|9
|Салтыкова, Дарья Николаевна
|6178.7
|▲5173.1
|10
|Кобзон, Иосиф Давыдович
|7284.8
|▲5024.4
|11
|Чемпионат мира по футболу
|6404.0
|▲4871.3
|12
|Зимние Олимпийские игры 2018
|6234.9
|▲4782.6
|13
|Хокинг, Стивен
|7552.4
|▲4421.2
|14
|Табаков, Олег Павлович
|6333.7
|▲4331.3
|15
|Меган, герцогиня Сассекская
|5496.8
|▲4092.3
|16
|Скрипаль, Сергей Викторович
|4100.1
|▲4078.8
|17
|Дзюба, Артём Сергеевич
|4713.0
|▲4076.3
|18
|Финал баскетбольного турнира Олимпийских игр 1972
|4402.4
|▲4060.2
|19
|Белов, Александр Александрович
|4215.3
|▲3968.3
|20
|Президентские выборы в России (2018)
|10101.0
|▲3838.6
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Если исключить «списки умерших», то в прошлом году топ-10 трендов выглядел так:
1. Биткоин (+9061,2),
2. Алексей Навальный (+7088,6)
3. Спиннер (+6126,6),
4. Фильм «Матильда» (+5803,9),
5. Честер Беннингтон (+5792,7),
6. Сериал «Игра престолов», 7-й сезон (+5644,3),
7. Лев Троцкий (+5521,7),
8. Берл Лазар (+5490,5)
9. Михаил Задорнов (+5339,2),
10. Мата Хари (5315,4).
В этом году, как мы видим, вместо крипотавлют, политиков и исторических фигур в верхней части топа обосновались в основном спортсмены и музыканты.
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