29.12.2018
Топ Википедии — 2018: Путин обошёл Россию, а футбол обошёл Путина
Википедия представила список наиболее читаемых в 2018 году статей русскоязычного раздела онлайн-энциклопедии

wiki rus 2018 top

Со стороны русскоговорящего сообщества крупнейшей онлайн-энциклопедии составлены 2 рейтинга: список наиболее часто посещавшихся в 2018 году статей русскоязычного раздела Википедии и Вики-тренды прошедшего года. 

Вот так выглядит ТОП-20 популярных статей русскоязычной Википедии за 2018 год по количеству просмотров в сутки (в скобках — место по результатам за 2017 год)

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1 (35) Чемпионат мира по футболу 2018 20070 233 %
2 (2) Путин, Владимир Владимирович 12749 3 %
3 (1) Россия 12486 -8 %
4 (28) Президентские выборы в России (2018) 10101 61 %
5 (26) Криштиану Роналду 9674 53 %
6 (234) Нурмагомедов, Хабиб Абдулманапович 9548 220 %
7 (11) YouTube 9208 10 %
8 (151) Мстители: Война бесконечности 9011 164 %
9 (326) Фредди Меркьюри 8279 215 %
10 (-) Список умерших в 2018 году 8052 New
11 (17) ВКонтакте 7886 1 %
12 (31) Макгрегор, Конор 7733 27 %
13 (204) Хокинг, Стивен 7552 141 %
14 (70) Кинематографическая вселенная Marvel 7395 59 %
15 (10) Соединённые Штаты Америки 7362 -13 %
16 (14) Москва 7321 -7 %
17 (457) Кобзон, Иосиф Давыдович 7284 222 %
18 (91) Маск, Илон 7028 69 %
19 (39) Елизавета II 6693 14 %
20 (-) Годунов, Борис Фёдорович 6539 389 %

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Больший взлет в рейтинге продемонстрировали статьи про бойца смешанных боевых искусств Хабиба, певцов Фреди Меркьюри и Иосифа Кобзона. Самым «читаемым» спортсменом стал Криштиану Роналду, политиком — Владимир Путин, бизнесменом — Илон Маск, а из первых лиц государств — королева Великобритании Елизавета II.

Одни из лидеров прошлого топа — статья про биткоин опустилась на 50 место, а Алексей Навальный вообще не вошел в топ-100.

А вот таким вышел ТОП-20 Вики-трендов за 2018 год (по наибольшему изменению числа просмотров за сутки):

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# Страница Просмотры Изменение
1 Чемпионат мира по футболу 2018 20070.5 ▲14050.3
2 Список умерших в 2018 году 8052.2 ▲8050.0
3 Нурмагомедов, Хабиб Абдулманапович 9548.4 ▲6562.1
4 Элджей 6122.8 ▲6122.7
5 Фредди Меркьюри 8279.7 ▲5647.9
6 Мстители: Война бесконечности 9011.3 ▲5600.1
7 Годунов, Борис Фёдорович 6539.1 ▲5201.3
8 XXXTentacion 5722.8 ▲5182.9
9 Салтыкова, Дарья Николаевна 6178.7 ▲5173.1
10 Кобзон, Иосиф Давыдович 7284.8 ▲5024.4
11 Чемпионат мира по футболу 6404.0 ▲4871.3
12 Зимние Олимпийские игры 2018 6234.9 ▲4782.6
13 Хокинг, Стивен 7552.4 ▲4421.2
14 Табаков, Олег Павлович 6333.7 ▲4331.3
15 Меган, герцогиня Сассекская 5496.8 ▲4092.3
16 Скрипаль, Сергей Викторович 4100.1 ▲4078.8
17 Дзюба, Артём Сергеевич 4713.0 ▲4076.3
18 Финал баскетбольного турнира Олимпийских игр 1972 4402.4 ▲4060.2
19 Белов, Александр Александрович 4215.3 ▲3968.3
20 Президентские выборы в России (2018) 10101.0 ▲3838.6

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Если исключить «списки умерших», то в прошлом году топ-10 трендов выглядел так:
1. Биткоин (+9061,2),
2. Алексей Навальный (+7088,6)
3. Спиннер (+6126,6),
4. Фильм «Матильда» (+5803,9),
5. Честер Беннингтон (+5792,7),
6. Сериал «Игра престолов», 7-й сезон (+5644,3),
7. Лев Троцкий (+5521,7),
8. Берл Лазар (+5490,5)
9. Михаил Задорнов (+5339,2),
10. Мата Хари (5315,4).

В этом году, как мы видим, вместо крипотавлют, политиков и исторических фигур в верхней части топа обосновались в основном спортсмены и музыканты.

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