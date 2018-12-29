Топ Википедии — 2018: Путин обошёл Россию, а футбол обошёл Путина

Со стороны русскоговорящего сообщества крупнейшей онлайн-энциклопедии составлены 2 рейтинга: список наиболее часто посещавшихся в 2018 году статей русскоязычного раздела Википедии и Вики-тренды прошедшего года.

Вот так выглядит ТОП-20 популярных статей русскоязычной Википедии за 2018 год по количеству просмотров в сутки (в скобках — место по результатам за 2017 год):

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Больший взлет в рейтинге продемонстрировали статьи про бойца смешанных боевых искусств Хабиба, певцов Фреди Меркьюри и Иосифа Кобзона. Самым «читаемым» спортсменом стал Криштиану Роналду, политиком — Владимир Путин, бизнесменом — Илон Маск, а из первых лиц государств — королева Великобритании Елизавета II.

Одни из лидеров прошлого топа — статья про биткоин опустилась на 50 место, а Алексей Навальный вообще не вошел в топ-100.

А вот таким вышел ТОП-20 Вики-трендов за 2018 год (по наибольшему изменению числа просмотров за сутки):

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Если исключить «списки умерших», то в прошлом году топ-10 трендов выглядел так:

1. Биткоин (+9061,2),

2. Алексей Навальный (+7088,6)

3. Спиннер (+6126,6),

4. Фильм «Матильда» (+5803,9),

5. Честер Беннингтон (+5792,7),

6. Сериал «Игра престолов», 7-й сезон (+5644,3),

7. Лев Троцкий (+5521,7),

8. Берл Лазар (+5490,5)

9. Михаил Задорнов (+5339,2),

10. Мата Хари (5315,4).

В этом году, как мы видим, вместо крипотавлют, политиков и исторических фигур в верхней части топа обосновались в основном спортсмены и музыканты.

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