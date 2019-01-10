Пятилетка цифрового суверенитета

Обеспечение независимости в цифровом пространстве является вопросом безопасности, но пока что доля импорта программного обеспечения еще очень велика, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о развитии отечественной мобильной операционной системы:

«Доля иностранного продукта на этом рынке ещё очень велика. Скажем так, она ни в какое сравнение не идёт с отечественным программным обеспечением. Нужно эту ситуацию менять. Мы довольно неплохо справляемся с импортозамещением в целом ряде других отраслей. Теперь эту задачу надо решить и в сфере информационных технологий. Для этого будем стимулировать разработку отечественного программного обеспечения».

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«Мы, как известно, приняли национальную программу по цифровой экономике, ее финансирование значительное — до 2024 года объем финансирования превысит 1,8 трлн. рублей, сумма очень существенная, но и задачи масштабные», — уточнил глава правительства, подчеркнув, что речь идет о технологическом развитии страны.

Доля российского программного обеспечения к 2024 году, по словам премьера, должна в госструктурах превысить 90%, а в государственных компаниях – составить не менее 70%.

Премьер-министр предупредил о тех рисках, которые возникают в связи с цифровизацией. «В связи с этим нужно активно развивать собственное программное обеспечение, — сказал он, напомнив о том, что российские программисты считаются одними из самых талантливых в мире и составляют достойную конкуренцию иностранным разработчикам. — Российские программисты выпускают софт, который по своим техническим характеристикам очень часто не уступает зарубежным аналогам». Тем не менее, по оценке Медведева, доля российского программного обеспечения ни в какое сравнение не идет с импортным. Он призвал эту ситуацию менять.

«При этом хочу обратить внимание ещё на один момент, чтобы мои слова не были истолкованы слишком плоско, — заявил Медведев. — Отдельного пути в цифровой мир, конечно, нет ни у одной страны, это очевидно. И то, что мы создаём альтернативу иностранным продуктам, вовсе не означает, что мы собираемся встать здесь на путь самоизоляции. Это просто невозможно, а самое главное – нецелесообразно».

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