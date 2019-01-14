Российское «телеком-железо» получит фору от государства

По итогам проведённого ещё в декабре прошлого года заместителем председателя Правительства РФ Максимом Акимовым совещания в Новосибирске, недавно были сформулированы ряд поручений для российских министерств, о чём сообщается на сайте российского кабмина. Как следует из сообщения «О решениях по итогам совещания о применении отечественного телекоммуникационного оборудования при реализации мероприятий национальной программы и национального проекта «Цифровая экономика»», Минпромторгу России и Минэкономразвития России при участии АНО «Аналитический центр при Правительстве РФ», заинтересованных организаций и торговых представительств Российской Федерации за рубежом:

— провести сравнительный анализ стоимости и экономических условий производства телекоммуникационного оборудования за рубежом;

— с учётом проведённого анализа до 1 мая 2019 года представить предложения по повышению ставки ввозной таможенной пошлины (вплоть до 20%) на телекоммуникационное оборудование, производимое на территории Российской Федерации в соответствии с данными Реестра телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторга России.

Как можно понять из данной формулировки, пошлины коснутся того импортного телеком-оборудования, аналоги которого есть в вышеуказанном реестре.

Представить проект о создании единого реестра радиоэлектронного оборудования российского происхождения с выделением в нем реестра телекоммуникационного оборудования кабмин поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минцифры и ФАС совместно с заинтересованными организациями до 1 марта текущего года.

Кроме того, Минпромторг, Минфин и ФАС внесут изменения в ряд постановлений кабмина, которые установят, что отечественным телекоммуникационным оборудованием будет признаваться только оборудование из реестра телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторга.

Также Минэкономразвития, Минпромторгу и Минфину совместно с «Аналитическим центром при Правительстве РФ» до 1 февраля 2019 года необходимо будет представить предложения по стимулированию использования телекоммуникационного оборудования российского происхождения (далее – ТОРП), включая предложения по предоставлению льготных кредитных линий покупателям ТОРП, а также предложения по введению льготного режима по уплате налогов и страховых взносов предприятиями, производящими оборудование из ТОРП.

Минцифры совместно с Минпромторгом России, госкорпорацией «Росатом», государственной корпорацией «Ростех», АО «РВК» до 1 февраля 2019 года нужно будет предусмотреть в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» комплексного проекта «Развитие технологий беспроводной связи на основе перспективного отечественного телекоммуникационного оборудования».

Минобрнауки, Минцифры, Минпросвещения и Минпромторгу до 1 марта 2019 года поручено представить предложения по реализации мероприятий, направленных на подготовку квалифицированных специалистов для построения и эксплуатации информационной инфраструктуры на основе российского телекоммуникационного оборудования и вычислительной техники.

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