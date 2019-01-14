OneWeb прорывается в Россию, несмотря на сопротивление ФСБ

Согласно сообщению госкорпорации Роскосмос, во второй половине февраля текущего года с космодрома Куру во Французской Гвиане ракета «Союз» должна будет отправить в космос британские спутники OneWeb. Кроме того, госкорпорация подтвердила пилотируемый пуск корабля «Союз МС-12» в начале марта.

В прошлом году британская компания OneWeb (имеет офис в США) совместно с «Роскосмосом» создала СП для реализации проекта на территории России. Успешная реализация проекта во многом зависит от российских партнеров, так как Роскосмос должен принять участие в выводе спутников OneWeb на околоземную орбиту.

Против развертывания проекта в России выступила ФСБ. Как заявил представитель ФСБ на пресс-конференции в Москве, российская сторона не может достоверно проверить «гарантии, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества». Уберечь страну от потенциальной угрозы, по мнению ФСБ, можно в том случае, если ограничить использование зарубежных систем на территории России и развивать отечественные аналоги. В службе считали, что развернуть систему спутниковой связи можно совместно с Индией, Китаем и другими государствами, которые «не ведут агрессивной политики в отношении России».

В поддержку проекта в начале января выступил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, охарактеризовав позицию силовиков, как «излишний скептицизм». Если Россия откажется легализовать спутниковую группировку OneWeb на своей территории, проект все равно будет реализован, но у страны не будет возможности на него влиять, заявил он:

«Просто станции наземной инфраструктуры будут, может быть, не на нашей территории, а на территории Украины или других стран, и полностью будут обеспечивать интернет-трафик. А мы выпадем из этого проекта, не имея возможности на него влиять и технически контролировать. Поэтому мы считаем, что этот проект в принципе будет реализован. Но лучше реализовать его с нашим участием».

.

В случае если проект будет реализован не по ранее разработанному сценарию, госкорпорация не сможет рассчитывать ни на долю в проекте, ни на выгодные заказы на производство и запуск аппаратов для проекта. Сейчас «дочка» Роскосмоса владеет 40% СП, созданного с OneWeb для развития проекта в России.

.



.