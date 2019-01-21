Минцифрой подготовлен план развития IT в России

Минцифры подготовило проект новой стратегии развития IT-отрасли до 2025 года. В ней много внимания уделено вопросам импортозамещения софта и цифрового суверенитета.

Министерство перечисляет все виды экономической деятельности, которые относятся к отрасли информационных технологий. При этом подчёркивает, что масштаб влияния отрасли информационных технологий на государство значительно превосходит сугубо отраслевые эффекты, а развитие информационных технологий является одним из важнейших факторов, способствующих решению ключевых задач государственной политики РФ.

По сравнению с текущей стратегией в документе намного больше внимания уделено вопросам импортозамещения программных продуктов для ОПК, госструктур и стратегически значимых предприятий. Госкомпаниям предписано перейти на российский софт к 2021 году (более половины продуктов отрасли должны быть российскими).

Кроме перехода к постиндустриальному технологическому укладу, авторы Стратегии ставят задачей обеспечить цифровой суверенитет России в условиях враждебных действий противника:

«Реализация Стратегии будет способствовать обеспечению цифрового суверенитета, информационной безопасности и высокого уровня обороноспособности страны, в том числе за счет создания отечественных санкционно-устойчивых продуктов и современных средств реагирования и предупреждения глобальных информационных угроз, а также за счёт распространения российских платформенных решений в области безопасности на территории дружественных России стран и повышения степени технологической и образовательной интеграции с этими странами».

.

Стратегия предлагает учитывать «особый сценарий» развития информационных технологий в России, при котором долговременное обострение международной обстановки вынуждает ограничивать доступ к импортным продуктам.

Такой сценарий сопряжен с большими временными и финансовыми издержками, связанными с разработкой, тестированием и внедрением ПО, признают в Минцифры. Но при успешной реализации стратегии уже к 2020 году по разным отраслям можно будет сократить импортозависимость с 70–90% до 50–60%, а к 2025 году не только отказаться от использования импорта софта, но и освоить ИТ-рынки государств БРИКС, указано в документе.

Также в стратегии увеличился список перспективных технологий: интернет вещей, биометрия, системы распознавания аудио и видео и т. д. В частности, блокчейн предлагается использовать при хранении трудовых книжек и в ЖКХ, а также для создания систем регистрации голосов и подведения итогов выборов различных уровней.

В проекте по-прежнему говорится о риске поглощения отечественных компаний международными. Именно их наиболее перспективные средние и малые российские ИТ-компании рассматривают в первую очередь в поисках стратегического инвестора, полагают авторы стратегии. Вместо этого стратегическими инвесторами должны становиться крупные отечественные компании при поддержке государства.

Среди мер поддержки малого бизнеса называются льготное кредитование и субсидирование российских заказчиков при закупке отечественного софта. Кроме того, многие ИТ-компании не имеют имущественного залога, из-за чего не могут развиваться за счет заемных средств. Решением может быть установление ЦБ методик оценки стоимости нематериальных активов и практики кредитования ИТ-компаний без материальных залогов, считают в Минцифры.

Планы по импортозамещению слишком амбициозны, полагает эксперт по кибербезопасности Кирилл Керценбаум. «Россия при всем желании никогда не сможет обеспечить себя полным спектром информационно-коммуникационных технологий. В IT действует принцип международного разделения труда, и даже Китаю это не удается, несмотря на жесткую протекционистскую политику и намного более эффективную систему поддержки. Чем более изоляционистская стратегия будет внедряться в России, тем меньше вероятность появления новых конкурентоспособных технологий»,— говорит он.

Также странно, что Минцифры рассматривает иностранные инвестиции как риск, а не как возможность передовых российских технологий выйти на западный рынок, считает господин Керценбаум, отмечая, что наиболее успешны за рубежом компании, которые изначально скрывали свои российские корни,— Veeam, Parallels, Luxoft и др.

Заместитель гендиректора российского разработчика Postgres Professional Иван Панченко, напротив, отмечает, что в документе правильно говорится о важности отечественных системных разработок и «в целом многие проблемы и тенденции обозначены точно». В частности, проблема кредитования IT-компаний в отсутствие залога реальна и мешает развитию, особенно на начальных этапах. При этом, считает господин Панченко, конкретные меры поддержки «выглядят пока менее проработанными».

Опубликованы основные индикаторы развития отрасли информационных технологий. Так, удельный вес ИТ-отрасли в ВВП должен вырасти в период 2020-2025 гг. с 0,88% до 1,45%, удельный вес численности занятых в ИТ-отрасли в численности занятых по экономике – с 0,49% до 0,6%, а объем экспорта услуг – с 3,54 до 8,33 млрд. долларов.

.



.