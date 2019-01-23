Роскомнадзор хочет выявлять «опасную информацию» в Сети, не имея на это права





В своих официальных пабликах в социальных сетях Роскомнадзор рапортует, что им было подписано соглашение о взаимодействии с «Центром изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», учредителем которого является Росмолодёжь — данные о ЦИСМ можно ФНС: АНО «ЦИСМ»

«В рамках сотрудничества мы будем выявлять и пресекать распространение в интернете запрещенной информации, направленной на склонение несовершеннолетних к противоправным действиям», — разъясняет надзорное ведомство.

✍🏻 Мы подписали соглашение о взаимодействии с Центром изучения и сетевого мониторинга молодежной среды. Подробнее: https://t.co/FffH5LoE4K pic.twitter.com/JgWb3LZZAQ — Роскомнадзор (@roscomnadzor) January 23, 2019

Ограничиваться доступ будет к информации, признанной запрещённой на основании поступивших от ЦИСМ результатов мониторинга интернета.

В своём сообщении РКН ссылается на вступившие в силу в конце декабря прошлого года поправки к статье 15.1 федерального закона №149-ФЗ, предусматривающие «внесудебный порядок ограничения доступа к информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и иных лиц». Речь идёт о так называемом «законе о колумбайне».

Необходимо заметить, что в данном случае российское надзорное ведомство несколько торопит события, поскольку у него ещё нет соответствующих полномочий. Дело в том, что необходимые для этого изменения в постановление Правительства РФ от 26 октября 2012 г. №1101, о которых Роскомсвобода писала в декабре прошлого года, ещё не приняты. Напомним, согласно выложенному на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов документу, Росмолодежь наделяется правом определять — какая информация подпадает под призыв к «колумбайну», а какая — нет, и уже на основании этого экспертного заключения РКН приступает к блокировке.

В данный момент проект постановления Правительства пока проходит этап проверки «Оценки регулирующего воздействия» (ОРВ) и, согласно размещённой на странице документа информации, заключения экспертов с 11.12.2018 по 24.12.2018 не поступало. Этапов рассмотрения проекта кабмином и официального опубликования документа тоже пока не состоялось. Таким образом, ни Росмолодёжь ещё не получила необходимых права давать чему-либо экспертизу, ни Роскомнадзор.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ планирует за три года выделить 628 млн рублей на поиск угрожающей жизни и здоровью детей информации в интернете, для чего был разработан соответствующий законопроект. «Субсидия предоставляется автономной некоммерческой организации «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», уставная деятельность которой направлена на осуществление мониторинга распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц, в размере 199800,0 тыс. рублей в 2019 году, 212400,0 тыс. рублей в 2020 году, 215800,0 тыс. рублей в 2021 году», — говорится в проекте документа.

ЦИСМ создан 31 мая 2018 г. по поручению Президента РФ, как мы уже отмечали выше, при участии Росмолодёжи. «В связи с этим вопросы, связанные с выделением рассматриваемой субсидии, – полномочия Росмолодежи. Средства на ее предоставление в бюджете также зафиксированы за Росмолодежью. Поскольку Росмолодежь не наделена полномочиями по нормативно-правовому регулированию, все проекты постановлений по вопросам молодежной политики вносятся в правительство Министерством науки и высшего образования РФ», – поясняют в Минобрнауки.

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