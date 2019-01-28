Либерализация экстремизма: продолжается закрытие дел

Благодаря частичной декриминализации статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), судами и следственными органами было закрыто ещё несколько дел за посты в интернете.

«Кажется, в Барнауле официально не осталось экстремистов, — сообщает Telegram-канал «Ты сядешь за лайк». — Во всяком случае, прекращено дело против Дани Маркина, чья история докатилась аж до Reddit и всколыхнула забугорные интернеты». Уголовное дело было прекращено Железнодорожным районным судом Барнаула. 20-летний студент Даниил Маркин обвинялся в экстремизме за публикацию в интернете мемов на религиозную тематику. В суде уточнили, что дело прекращено из-за отсутствия состава преступления и частичной декриминализации антиэкстремистской статьи 282 УК. На своей странице во «ВКонтакте» Маркин написал, что согласно результатам экспертизы в его публикациях нет ненависти к верующим. Он отметил, что не собирается требовать компенсацию. «У меня не осталось сил, чтобы судиться еще один год ради возможных 100 [тысяч рублей]», — добавил молодой человек.

Ялтинский городской суд снял обвинения по ходатайству представителя ялтинского управления российской Федеральной службы исполнения наказаний с проукраинской активистки из Ялты Ларисы Китайской, которая была осуждена по статье 282 в декабре 2017 года на два года лишения свободы условно. «Когда пришла в суд, мне буквально за пару минут зачитали решение (резолютивную часть) о частичной декриминализации статьи, о том, что снимаются все обвинения и наказание. Теперь жду, пока решение вступит в силу, чтобы меня изъяли из списка Росфинмониторинга, чтобы можно было жить спокойно, в мире со своими убеждениями», – рассказала она журналистам. В связи с уголовным преследованием Лариса Китайская более года не имела права покидать территорию полуострова, хотя ее семья живет на материковой Украине. Теперь же первое, что она намерена сделать – поехать на материковую Украину и проголосовать на предстоящих выборах президента Украины. Активистка также сообщила, что намерена обращаться в Европейский суд по правам человека, поскольку считает, что данным уголовным преследованием ее права были нарушены.

Это не единственное прекращённое дело по «антиэкстремистской» статье в Крыму. «Минус одна 282 в Крыму. Четвертая за 10 дней», — написал в своём Telegram-канале глава международной Агоры Павел Чиков. Алиеву обвиняли в возбуждении ненависти либо вражды за пост, размещённый в Facebook. Как уточняет Чиков,

«…Уголовное дело крымскотатарской активистки Гульсум Алиевой, обвиняемой ст.282 УК РФ за публикацию несуществующей цитаты философа Ивана Ильина, прекращено по ходатайству адвоката Алексея Ладина и в связи с декриминализацией».

.

Суд снял с севастопольского активиста обвинение в экстремизме за публикацию «последнего интервью приморских партизан» Активист остается в СИЗО: за видео и сообщение в чате его обвиняют в призывах к терроризму https://t.co/dH24I4PYhg — Медиазона (@mediazzzona) January 25, 2019

Северо-Кавказский окружной военный суд прекратил в части обвинения по статье 282 уголовное дело крымского анархиста Евгения Каракашева вследствие декриминализации. Об этом сообщил его защитник, адвокат Агоры Алексей Ладин. Евгений — житель Евпатории. Левый активист, придерживающийся анархистских убеждений. Обвиняется по ч.1 и ч.2 ст. 205.2 (публичные призывы к терроризму) УК РФ. Под стражей с 1 февраля 2018 года. Поводом для уголовного преследования послужили опубликованные во ВКонтакте видеофайл без названия (в конце 2014), текст (в январе 2017) и «последнее интервью приморских партизан», ранее признанное судом экстремистским материалом. Сам Каракашев связывает возбуждение уголовного дела с препятствием застройке курортной зоны Евпатории. Суд продлил Евгению стражу до 14 июля 2019, рассмотрение дела в оставшейся части призывов к терроризму назначено на 8 февраля.

Эти примеры – только часть «антиэкстремистских кейсов» в Крыму. По статье 282 УК России осуждены и обвиняются другие крымчане. Они от преследований в рамках декриминализации пока не освобождены. Хотя их следователи уже должны были бы подписать соответствующие постановления. Адвокат Алексей Ладин, который выступает защитником в ряде антиэкстремистских дел, отмечает, что крымские следователи предпочитают не прекращать уголовные дела в отношении крымчан по статье 282 УК России, если есть такая возможность.

«Может быть у них есть определенное понимание, что эта статья является экстремистской и вокруг нее есть общий негативный фон. С другой стороны, это может быть и нежеланием идти навстречу защите и работать в корзину. Потому что, если бы не декриминализация, большинство этих уголовных дел, по моему мнению, должны были бы быть прекращены в связи с отсутствием состава преступления и общественно опасных последствий», – говорит он.

Крымский адвокат Лиля Гемеджи, в свою очередь, допускает, что крымчане, освобожденные от уголовной ответственности по статье 282 УК России, могут оказаться в зоне риска, если силовики попытаются взять реванш. «Если есть объект, то будут искать любую норму, по которой можно привлечь человека к уголовной ответственности. Следует помнить, что дважды привлечение к административной ответственности человека по 282-й статье – это та лазейка для силовиков, которая остается, чтобы привлекать людей к уголовной ответственности. Сделать это не так уж и сложно, учитывая, что экстремистскими материалами можно признать достаточно широкий круг материалов, а эксперты, которые устанавливают принадлежность того или иного материала экстремистским, имеют определенный уклон, который задают им силовики», – говорит она.

В связи с этим адвокат рекомендует крымчанам учитывать потенциальную опасность российского антиэкстремистсткого законодательства и «быть более взвешенными» при распространении информации, в том числе в соцсетях.

-1 узник 282. Ленинский районный суд Чебоксар постановил освободить из колонии общего режима Алексея Миронова. Об этом сообщает адвокат Агоры Юрий Иванов https://t.co/xl5aHcTjEw — Pavel Chikov (@pchikov) January 22, 2019

Ленинский районный суд Чебоксар постановил освободить из колонии общего режима Алексея Миронова. Об этом сообщает адвокат Агоры Юрий Иванов. 18 сентября 2017 года Новочебоксарским городским судом приговорен к 2 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Был признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ и ч. 1 ст. 282 УК РФ за размещение в интернете националистического контента и призыва к смене власти. Весной 2018 года Миронова перевели из колонии-поселения в колонию общего режима, сославшись на «многократное нарушение внутреннего распорядка». В частности, активист неправильно заправлял кровать, хранил хлеб и шерстяные носки в тумбочке и чаще других ходил в душ. По ходатайству адвоката дело в части статьи 282 было прекращено, срок наказания сокращен до фактически отбытого. Освободится после вступления постановления суда в силу.

Ново-Савиновский районный суд Казани прекратил уголовное дело в отношении Ольги Зиятдиновой по ст.282 Уголовного Кодекса России — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Женщину обвиняли в публикации комментария в соцсети «ВКонтакте», который оскорблял татар. Старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий ранее сообщал, что лингвистическая экспертиза обнаружила в сообщении активистки межнациональную рознь.По словам адвоката, суд принял такое решение из-за частичной декриминализации ст.282 УК РФ. Напомним, 7 января этого года вступил в силу закон «О внесении изменений в ст.282 Уголовного кодекса РФ», согласно которому уголовная ответственность за совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц, <…> предусмотрена лишь в случае привлечения лица в течение года к административной ответственности за аналогичное деяние.

Неожиданный поворот произошёл в Тульской области, где стартовал судебный процесс над «партизанами-экстремистами». Лидер группы писатель-историк Алексей Меняйлов обвиняется в разжигании ненависти к женщинам из-за нескольких видеороликов, выложенных во «ВКонтакте». Следователи хотели закрыть дело в связи с декриминализацией статьи 282 УК РФ, однако обвиняемый и его сторонники объявили протест, заявив, что намерены добиваться оправдательного приговора и полной реабилитации. Представитель инициативной группы Роман Аргашоков сообщил:

«Уже прошло два судебных заседания, сегодня проходит третье. Пока допрашивают свидетелей обвинения. Процесс обещает быть долгим. Предстоит допросить также около 50 свидетелей защиты, в числе которых ученые, исследовать большой объем доказательной базы. Мы представим гору сторонних экспертиз, противоречащих обвинительным. И на этом основании будем просить о назначении независимой экспертизы».

.

Как рассказал Аргашоков, следователи предлагали прекратить уголовное дело в связи с частичной декриминализацией «экстремистской» 282-й статьи УК РФ. Но при прекращении дела в связи с декриминализацией Меняйлову вменили бы «административное правонарушение» и он не смог бы предоставить суду все имеющиеся доказательства своей невиновности.

«Его в автоматическом режиме признали бы виновным по административному делу, обязали бы удалить из интернета все его ролики. А за новые подобные видео его бы уже посадили (в случае повторного нарушения в течение года по 282-й статье гражданина привлекают к уголовной ответственности). Меняйлова это не устроило, и он вместе с адвокатами настоял на продолжении дела, — пояснил Аргашоков. — Следователям и прокурору это не понравилось, они угрожали тем, что переквалифицируют дело на вторую часть 282-й (на которую не распространяется декриминализация), но этого не произошло. Дело ушло в суд по первой части этой статьи».

Историк и писатель Алексей Меняйлов основал движение «Партизанская правда партизан». Следователи считают, что он вместе со своими последователями занимался экстремистской деятельностью, в частности разжигал ненависть к женщинам. Так, у сотрудников ФСБ и СКР возникли претензии к видеороликам Меняйлова «Что общего у матерей Гитлера и Порошенко?» и «Почему девушки так торопятся дать?». В СКР говорят, что Меняйлов создал военизированную организацию с деструктивной идеологией. Участники движения проводили практические занятия по тактико-специальной и боевой подготовке.

Дело против тульских «партизан-экстремистов» было начато по заявлению «потомков Рюрика» — семьи неоарийцев Светланы и Михаила Шульковых. Шульковы являются сторонниками оккультной секты «Возрождение. Золотой век» Николая Левашова. На данный момент в числе свидетелей обвинения они не числятся. Также с Меняйловым ранее были задержаны волонтеры, пытавшиеся открыть в городе Суворове Тульской области Музей героев Великой Отечественной войны.

Но закрытие ранее возбуждённых за репосты уголовных дел ещё не говорит о том, что власти перестали испытывать опасный интерес к онлайн-активности россиян.

Вячеслава «Вячу» Елисеева, музыканта и бывшего юриста входящего в структуру «Ростеха» завода, обвиняют в покушении на сбыт наркотиков и призывах к терроризму — из-за песни «Убить президента». У нас новое дело о терроризме, ведет адвокат @ilnur_sharapov https://t.co/TEyHKYHXTx — Pavel Chikov (@pchikov) January 24, 2019

⚡️Совет по правам человека при президенте выпустил Заявление в связи с возбуждением первого в Российской Федерации уголовного дела по статье 284.1 УК РФ (в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко): https://t.co/vkp7e5AdPQ — Команда Открытой России (@openrussiateam) January 24, 2019

Тем более, что кроме «декриминализированной» 282 статьи есть ещё целый пакет законов, по которым россиян можно привлечь к ответственности за «мыслепреступления».

.



.