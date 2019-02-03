Интернет-журнал Сиб.фм выиграл суд у Роскомнадзора

Суд в Новосибирске прекратил дело в отношении одного из интернет-изданий, инициированное управлением Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу. Роскомнадзор обвинял журналистов в «злоупотреблении свободой массовой информации». Юристу, который защищал интересы привлекаемого лица, удалось доказать неправоту надзорного органа. Дело прекратили за отсутствием состава правонарушения.

В ноябре 2018 года это РКН обвинил «Сиб.фм» в нарушениях Закона «О средствах массовой информации», которые оно обнаружило в публикациях, посвященных погибшей 12-летней девочке. В нескольких новостях редакция опубликовала сведения о ней – фамилию, имя, возраст, город проживания, а также разместила ее фотографии.

В протоколе об административном правонарушении, составленном надзорным органом, сказано: «Согласно статье 4 Закона РФ «О СМИ» запрещается распространение информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий, включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения несовершеннолетнего, его родителей, дату рождения, аудиозапись голоса, место жительства, место его учебы или работы, иной информации, позволяющей прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего».

Иск предъявили прежнему редактору издания Илье Зайкову, обвинив его в несоблюдении необходимых требований при распространении информации о несовершеннолетнем.

Роскомнадзор указал, что автор вышедших в «Сиб.фм» материалов должен был запросить официальное разрешение законных представителей девочки на публикацию ее персональных данных. Если не вдаваться в подробности, замечания государственных надзирателей могут показаться абсолютно правильными. Но при более подробном рассмотрении материалов этого дела выясняется, что они не приняли во внимание самое главное.

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Потапов и Партнеры», адвокат Николай Потапов поделился с журналистами подробностями дела:

«Сотрудники окружного управления Роскомнадзора представили суду далеко не полную картину обстоятельств, связанных с новостными публикациями интернет-издания «Сиб.фм» о малолетней потерпевшей. Надеюсь, что это была просто ошибка, а не целенаправленная погоня за статистическими показателями. Роскомнадзору надо было проверять не только наличие согласия законных представителей девочки на такие публикации и запрашивать сведения в прокуратуре, а действительно ли она пострадала в результате преступления. Существует целый алгоритм действий по таким делам, основанный на законе и судебной практике. К сожалению, надзорный орган в полном объеме его не выполнил».

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Сторона защиты, ссылаясь на закон «О СМИ», а также приобщив необходимые скриншоты в качестве доказательств, смогла убедить суд в отсутствии состава административного правонарушения в действиях главного редактора. Постановление о прекращении производства по делу в окончательной форме еще не готово, но дело в отношении Ильи Зайкова суд закрыл.

История противостояния портала Сиб.фм с Роскомнадзором тянется с марта 2015 года, когда надзорное ведомство вынесло предупреждение данному интернет-ресурсу за «экстремистский рисунок» с изображением Пушкина, Путина и Иисуса.

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