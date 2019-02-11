Сенатор Клишас не боится деградировать Рунет

Сенатор Андрей Клишас заявил, что «последствия ограничения извне работы Интернета в России являются более значительными по сравнению с рисками, связанными с возможным ухудшением технологических возможностей оператора связи». Таким образом политик ответил на критику его законопроекта об автономной работе Рунета, которую высказал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

В письме главы РСПП Александра Шохина спикеру Госдумы Вячеславу Володину, касающемся законопроекта, говорилось, что реализация этой идеи может стать причиной отказа работы сетей связи в РФ. В РСПП напомнили, что проектом закона предусмотрена система централизованного управления сетью связи общего пользования, которая может стать единой точкой катастрофического отказа работы связи по всей стране. Законопроект также направлен на обеспечение работоспособности Интернета в России в случае отключения от зарубежных корневых серверов. Однако эта задача сейчас неактуальна. В РСПП отмечают, что в России уже есть 11 корневых серверов, которых вполне достаточно.

Наконец, бизнес-сообщество обеспокоено тем, что расходы по установке и обслуживанию оборудования для анализа трафика лягут на операторов связи и интернет-компании. Для крупных компаний затраты будут достигать 2 млрд руб. за пять лет. А позже сам Клишас заявил, что на реализацию законопроекта потребуется более 20 млрд рублей.

Сейчас сенатор говорит, что законопроект не предполагает дополнительных расходов: «Решения о создании Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования и приобретению программно-аппаратных средств, обеспечивающих безопасность российского сегмента Интернета, были приняты до внесения законопроекта в Госдуму». В бюджете уже предусмотрено около 1,8 млрд рублей на создание и функционирование центра и сети связи общего пользования, предусмотрено финансирование и программой «Цифровая экономика», — отметил сенатор. «Затраты же самих операторов связи будут минимизированы в связи с изменением механизма блокировки доступа к запрещенной информации, предусмотренного поправками», — сказал Клишас.

Также сенатор указал, что в рамках реализации законопроекта «должны быть минимизированы риски, связанные с ухудшением качества трафика». При этом «централизованное управление будет вводиться только в случае выявления угроз»: «То есть когда угроза будет реализовываться, а не тогда, когда ее появление смоделировано». Однако, по словам сенатора, «перечислить сегодня в законопроекте исчерпывающий перечень таких угроз не представляется возможным», он должен быть выявлен «в рамках проведения учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей».

Недавно Максим Пискунов, управляющий ООО «Медиа 24», разместил петицию с требованием лишить полномочий члена Совета Федерации Андрея Клишаса, которая на текущий момент собрала уже более 8 тысяч подписей.

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Петиция:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета Федерации Клишас Андрея Александровича https://t.co/d5YH9uGefI — Artem Kozlyuk (@kozlyuk) February 10, 2019

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Автор петиции считает, что предлагаемые Клишасом инициативы попросту опасны и не улучшают жизнь россиян – зайти на зарубежные сайты будет невозможно после отключения от глобальной сети, но тем не менее, на реализацию проекта власти готовы потратить 20 млн рублей из бюджета:

«Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Клишас Андрей Александрович, соавтор законопроекта №608767-7 (Закон о «Чебурнете»/автономном интернете), действует неразумно, вопреки здравому смыслу и интересам граждан. Его законодательная деятельность направлена на подготовку страны не только к изоляции, но и к созданию инструментов для этой самой изоляции. Предлагаемые им законы опасны, не способствуют развитию страны, не способствуют улучшения жизни граждан, но создают обременение для бизнеса (в т.ч. операторов связи) и приведут к росту цен на услуги связи, приведут к тратам народных средств на бесполезные (даже опасные) меры по противодействию внешним силам. Предполагаемые к созданию в рамках предлагаемых им законов технические средства возможно использовать против страны (в т.ч. против народа) для контроля коммуникаций (т.е. цензуры)».

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Проект закона об устойчивости российского сегмента Интернета был внесен на рассмотрение в Госдуму РФ в декабре 2018 года. Авторами инициативы выступили сенатор Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.

Парламентарии, объясняя важность принятия закона, ссылались на «агрессивный характер принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США». Практически все думские комитеты, кроме Счётной палаты, одобрили этот законопроект. Рассмотрение документа Госдумой в первом чтении назначено ориентировочно на 12 февраля текущего года.

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