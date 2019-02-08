Подготовка к сетевой изоляции

Законопроект №608767-7 сенаторов Людмилы Боковой и Андрея Клишаса, а также депутата Андрея Лугового, предлагающий изолировать Рунет от внешней Сети якобы в целях безопасности, прошёл все думские согласования — соответствующие отзывы выложены на странице проекта. После нескольких обсуждений документа на него дали свои заключения думские комитеты, а также Правительство Российской Федерации и другие ведомства. Рассмотрение в первом чтении назначено на 12 февраля текущего года, и, похоже, проект закона имеет все шансы быть принятым, поскольку кроме Счётной палаты, все комитеты и госведомства дали положительную оценку инициативе Клишаса-Боковой-Лугового.

Напомним, в отзыве кабмина, полученном в начале февраля текущего года, отмечено, что в проекте закона присутствует правовая неопределённость в вопросе — о каких угрозах целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета и сети связи общего пользования идёт речь, в каких случаях и при каких условиях может осуществляться централизованное управление сетью связи общего пользования, какие иные лица, кроме операторов связи, собственников и (или) владельцев сетей связи, обязаны выполнять указания в рамках централизованного управления сетью связи общего пользования.

Правительство также отметило значительное расширение полномочий Роскомнадзора, больше присущие министерству или самому кабмину. Законопроектом предлагается оснащать сети связи техническими средствами противодействия угрозам, однако не регламентируются вопросы эксплуатации и модернизации этих средств.

Ну и один из самых важных вопросов — финансовый. Реализация законопроекта потребует выделения дополнительных средств федерального бюджета. Однако в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не определены источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств.

Отвечая на вопрос о финансировании немотивированных страхов сенаторов Боковой и Клишаса, а также депутата Лугового, власти всё-таки решились назвать некоторые цифры. Правда, все они разные и сильно не совпадают с озвученными экспертами и самими операторами суммами. Сам сенатор Клишас заявил, что на исполнение закона будет потрачено 20 миллиардов рублей, хотя ранее в обосновании к законопроекту он писал, что бюджетных средств на его инициативу не потребуется. В федеральном законе «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» заложена сумма в 1,8 млрд рублей, но эксперты предупреждают, что расходы могут исчисляться десятками, а то и сотнями миллиардов рублей в год.

В официальном отзыве на законопроект о создании «суверенного» или «устойчивого» российского интернета в Счетной палате (выполняет поручения Совета Федерации и Государственной думы) высказали замечания и не поддержали инициативу. В отзыве говорится о том, что

«…реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на их оплату».

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«Сколько денег предстоит потратить на инициативу Клишаса, которая, судя по всему, будет принята Госдумой, пока достоверно не известно — есть лишь цифры, утвержденные еще до внесения законопроекта и никак с ним не связанные», — пишет Meduza.

Думские же комитеты выступили практически единым «хором одобрения» законопроекта №608767-7, высказав лишь незначительные замечания, но принципиально поддержав инициативу обособления Рунета.

Так, в заключении комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству сказано, что замечаний концептуального характера к проекту закона не имеется, но «реализация его отдельных положений может потребовать увеличения расходов федерального бюджета». Кроме того, законопроект не предусматривает модернизации обязательных к установке операторами связи и предоставляемых им безвозмездно технических средств противодействия угрозам целостности, устойчивости и безопасности функционирования на территории России сети «Интернет» и сети связи общего пользования, хотя усматривается, что отсутствие модернизации таких техсредств окажет негативное влияние на работу и развитие сетевой инфраструктуры в целом. Также неясно, кто несет расходы по установке и эксплуатации этих средств.

Большинство комитетов также отметили отсутствие в финансово-экономическом обосновании расчетов и источников предполагаемых расходов.

Своё одобрение высказали также комитеты: по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям; по безопасности и противодействию коррупции; по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. С учетом высказанных ими замечаний все они обозначили свою «концептуальную поддержку». Правовое управление ГД также концептуальных возражений не имеет, но проект, по его мнению, нуждается в существенной лингвостилистической и юридико-технической доработке.

На днях состоялось заседание комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям, и, как сообщается из пресс-релиза: «Члены комитета сошлись во мнении, что основной задачей, решаемой с помощью новой инициативы, является обеспечение надежной работы российской части глобальной сети, устойчивой в случаях сбоев в инфраструктуре Интернета за пределами России, или целенаправленного масштабного внешнего воздействия».

«В ходе обсуждения было уточнено, — также говорится в сообщении инфокомитета, — что централизованный режим управления национальной маршрутизацией, исполняемый уполномоченным ведомством, может осуществляться только в случае возникновения реальной угрозы стабильной работе Рунета, а иными словами – при явно определенном внешнем вмешательстве, имеющем цель нарушить работу сети. Депутаты отметили, что законодательная инициатива коррелирует с уже созданными и успешно работающими системами ГЛОНАСС и МИР, созданными для сохранения суверенитета Российской федерации в информационном пространстве».

Исходя из этого абзаца, возникает ощущение, что депутаты так и не нашли ответа на вопрос — от каких угроз должен защитить законопроект, но поскольку поставлена задача принять его во что бы то ни стало, притягиваются уже все возможные и невозможные аргументы, вплоть до вышеназванных систем, о фактах покушения на стабильное функционирование которых ранее нигде не сообщалось.

Специалистам в области цифровых технологий придётся ещё долго разбирать нагромождение поставленных законопроектом задач для защиты «от внешних угроз», но что-то подсказывает — в итоге получится неразрешимый комок технико-правовых противоречий, который принесёт ещё больше головной боли Правительству и отраслевикам (ведь им придётся воплощать это в жизнь), чем ранее это сделал «пакет Яровой». Всё это и правда похоже на создание отдельного от всего мира интранета, но озвучить данный тезис у властей пока не хватает духу.

Глава DiPHOST Филипп Кулин попытался разобраться в некоторых пунктах законопроекта, и тоже пришёл к выводу о наличии в нём массы противоречий, а также непонимании самими авторами сути документа:

««Как только Центр мониторинга начнет работу и проанализирует структуру сети, будут определены реальные угрозы и выбрано оборудование, которое позволит противодействовать угрозам, можно будет определить и объём необходимых средств на дальнейшие мероприятия» — это ведь прекрасно. А, я прошу прощения, законопроект-то о чем тогда? Вот тут в пояснительной записке [сказано]: «В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надёжности работы российских интернет-ресурсов.» Т.е. есть какие-то «эти условия», требующие «защитных мер». Да и Андрей Луговой на расширенном заседании комитета Госдумы по инфополитике 17 января 2019 года говорил: «Эти угрозы очевидны». Так очевидны, или их только определят? С моей стороны будет сильно неприлично попросить хотя бы в публичном поле согласовывать между собой легенды?»

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В итоге инфокомитет постановил поддержать концепцию законопроекта, «но при этом отметил, что значительный ряд его положений нуждается в конкретизации» — в частности это относится к перечню угроз целостности, устойчивости безопасности, о которых идет речь в тексте документа. Рассмотрение намечено на 12.02.2019.

Также стало известно о намерении операторов связи провести учения для выявления слабых мест в проекте автономного интернета, чтобы определить методы их устранения и стоимость реализации проекта. Об этом пишет РБК со ссылкой на протокол заседания рабочей группы «Информационная безопасность», в которую входят МегаФон, «Вымпелком» (Билайн), МТС, Ростелеком и прочие компании.

Предполагается, что учения пройдут до 1 апреля, а после их завершения авторам законопроекта об автономном интернете будут представлены предложения для внесения поправок ко второму чтению в Госдуме.

Глава группы Наталья Касперская подтвердила, что на заседании рабочей группы обсуждался законопроект об устойчивости Рунета к отключению извне: «Все участники обсуждения сходятся в том, что у него благие цели, но механизмы его реализации вызывают много вопросов и споров».

В протоколе заседания указано, что для решения задачи необходимы специальные механизмы взаимодействия государства и операторов связи. Директор по работе с органами госвласти «Вымпелкома» Сергей Мальянов отметил, что предполагаемые законопроектом «технические средства противодействия угрозам» и вовсе не предназначены для обеспечения устойчивости и безопасности интернета.

Источник РБК в Кремле сообщил, что в администрации президента поддерживают законопроект, поскольку​ он «способствует исполнению поручений президента об устойчивой работе Рунета». Список угроз для интернета в России составлен, но он закрытый, пояснил изданию собеседник, знакомый с ходом подготовки и обсуждения законопроекта.

Напомним, кроме представителей властей, инициативу Клишаса-Боковой-Лугового поддержали Яндекс и Mail.ru Group. Свою позицию они высказали на расширенном заседании Госдумы в середине января текущего года.По словам вице-президента и технического директора Мэйл.Ру Group Владимира Габриеляна, законопроект депутата Андрея Лугового и сенаторов Андрея Клишаса и Людмилы Боковой «должен быть поддержан по той причине, что если все угрозы, против которых он направлен, реализуются, в первую очередь пострадают компании, чей бизнес связан с интернетом».

«Даже если все те меры, которые предлагаются в законопроекте, никогда не пригодятся, их наличие позволит индустрии чувствовать себя более спокойно», — уверен Габриелян. Он отметил, что новые условия маршрутизации трафика должны применяться только в чрезвычайных ситуациях.

Реализация законопроекта о «суверенном рунете» может стать причиной катастрофического отказа работы сетей связи в РФ, предупредил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

В РСПП также опасаются, что на операторов связи и интернет-компании лягут расходы по установке и обслуживанию оборудования для анализа трафика, которые для крупных компаний будут достигать 2 млрд руб. за пять лет.

Предусмотренная проектом система централизованного управления сетью связи общего пользования может стать единой точкой катастрофического отказа работы связи в стране, предупреждают в комиссии. Кроме того, проект направлен на обеспечение работоспособности интернета в России в случае отключения от зарубежных корневых серверов, но эта задача неактуальна, указывают в РСПП, поскольку в России уже есть 11 корневых серверов, которых вполне достаточно.

Не нужно быть Нострадамусом, чтоб предвидеть достаточно большие проблемы при воплощении в жизнь этого законопроекта. Кроме в итоге компенсируемых за счёт российских граждан финансовых вливаний, о которых поначалу попытались умолчать законотворцы из Госдумы, данная инициатива несет технические сложности, чреватые как раз таки нарушением работы Рунета, поскольку внедрение в уже существующую инфраструктуру чуждых ей надстроек обязательно подарит стране «эпоху незабываемых сбоев». И вот тогда времена «самозабанивающегося Ревизора» апологеты жёсткого регулирования Рунета будут вспоминать с лёгкой ностальгией.

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