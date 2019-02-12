Дети — лучшее прикрытие для цензуры и слежки

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, глава Временной комиссии СФ по развитию информационного общества Людмила Бокова выступила на IV Съезде Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (НРА). Сенатор отметила, что российские дети регулярно посещают Интернет и зачастую без контроля и присмотра:

«Это проводит к различным проблемам. Если два года назад в первую очередь детей согласно нашим опросам беспокоили проблемы с воровством аккаунтов, денег и личных данных, то сегодня это издевательство и угрозы ровесников и незнакомцев в сети. Кроме этого, вырос процент детей, у которых возникали различные проблемы в сети Интернет – с 71 до 91 процента».

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По словам Людмилы Боковой, на государстве лежит ответственность за создание условий для обеспечения информационной безопасности детства. «Государственное регулирование обновляется и расширяется регулярно, например, в декабре 2018 года к видам информации, блокируемой на территории РФ, добавили информацию, направленную на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и здоровья либо для жизни и здоровья иных лиц», — сказала сенатор, видимо, имея в виду закон о так называемых «колумбайн-сообществах».

Кроме этого, в текущем году пройдет мониторинг законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а также практики правоприменения в целях выявления возможных пробелов в законодательстве или иных проблем, требующих нормативно-правового регулирования. По итогам мониторинга будет подготовлен и направлен в Правительство отчет с предложениями по внесению соответствующих изменений в законодательство.

«А ну вот, подвезли прямую спекуляцию на теме детей, — иронизирует глава DiPHOST Филипп Кулин. — Напомню, что Людмила Бокова является магистром юриспурденции, соавтором нашумевших законопроектов по фейкньюз, и по ответственности за оскорбление государства, и про автономный рунет».

Нам тоже хотелось бы напомнить, что Госдумой уже были приняты законы «о защите детей», основанные на непроверенной, а порой и откровенно неправдивой информации. К примеру, закон о «колумбайн-блокировках», на который ссылается сенатор Бокова, был принят на волне истерии, связанной с прокатившимся по стране нападениями учащихся на школы. Сообщение о вине так называемых «колумбайн-сообществ» во всплеске такого рода насилия прозвучало всего один раз, да и оно было опровергнуто администрацией соцсети ВКонтакте — как выяснилось, напавшие на школу в Улан-Удэ учащиеся не пользовались соцсетью для координации своих действий, как это утверждали власти.

Предтечей этого закона стала инициатива о запрете «групп смерти», также основанная на истерии и непроверенных данных. Более того, РосКомСвобода в своё время проследила «судьбу» озвученных депутатом Ириной Яровой данных о росте числа самоубийств среди совершеннолетних и обнаружила достаточно постыдное для депутатов, СМИ и провластных общественников манипулирование фактами, использованное ими для достижения своих политических целей.

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