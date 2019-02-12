73 миллиарда на социально значимую Сеть

Минцифры предлагает отдать Ростелекому и Tele2 проект по созданию сети сотовой связи для нужд в том числе МВД, Росгвардии и МЧС общей стоимостью около 73 млрд руб. За три года компании готовы подключить к интернету более 100 тыс. объектов с использованием инфраструктуры Российской телерадиовещательной сети (РТРС). Уже подготовлена концепция подключения к сети социально значимых объектов, и на днях она будет рассмотрена президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию и информационным технологиям.

Концепция включает в себя перечень социально значимых объектов, которым полагается доступ к новой сети. К ним относятся, в том числе, участковые пункты полиции, органы государственной власти и местного самоуправления, пожарные посты и части, а также избирательные комиссии (как региональные, так и территориальные), фельдшерско-акушерские пункты и подразделения Росгвардии. Документ также предусматривает возможность подключения к сети физических и юридических лиц.

Беспроводной доступ в рамках проекта обеспечит консорциум РТРС, Tele2 и «Ростелекома», тогда как подрядчик проводного интернета будет выбираться в каждом субъекте на конкурсной основе. В настоящее время ведется обсуждение общей модели сети и рассматривается вариант с прокладкой волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) непосредственно до объектов РТРС. К этим линиям будут подключены базовые станции с поддержкой LTE и различных диапазонов частот.

Пользователи будут подключаться уже к самим базовым станциям, используя соответствующие LTE-модемы, интегрированные в смартфон, планшетный компьютер или ноутбук. Также допускается использование USB-модемов и стационарных сотовых модемов, установленных на крышах социальных объектов.

В январе 2019 г. на заседании Правительства вице-премьер Максим Акимов в рамках обсуждения проекта отметил, что «Ростелеком» будет основным, но не единственным оператором подключения к интернету социально значимых объектов. В работе над реализацией идеи смогут принять участие локальные операторы связи, а также крупные провайдеры – «Эр-телеком» и «Транстелеком».

Представители «Эр-телекома» поддержали идею выбора подрядчиков на конкурсной основе и подготовку заказчиком технических требований, пишет «Коммерсант». Победивший оператор получил бы возможность самостоятельно выбирать технологию оказания услуг на основе этих требований. По словам представителей «Эр-телекома», компания примет участие в конкурсах во всех субъектах присутствия в случае, если заявленные условия будут экономически выгодными для нее.

По данным пресс-службы «Транстелекома», оператор рассматривается в качестве вероятного соисполнителя по проекту. «Транстелеком» тоже примет участие в конкурсах.

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