Законопроект о кибердружинах пройдёт через Общественную палату

Общественная палата РФ (ОП) планирует в начале марта провести нулевое чтение законопроекта о «федеральной кибердружине», направленного на борьбу с противоправным контентом в интернете. Об этом сообщил председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По его словам, обсуждение данного законопроекта будет «одним из больших дел» для Общественной палаты, комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, а также координационного совета по противодействию распространению противоправного контента в интернете и защите пользователей. «Мы хотим, чтобы все инициативы законодательные с участием экспертного сообщества обществом оценивались и обсуждались», — сказал Малькевич.

Авторами законопроекта о создании кибердружин, который еще не внесен в Госдуму, выступила группа депутатов от «Единой России». Координационный совет фракции поддержал концепцию документа и принял решение обсудить его на площадке ОП. Предполагается, что кибердружины будут создаваться по инициативе граждан в форме общественных организаций, вступить в них смогут лица старше 18 лет. Законопроект обязывает правоохранительные органы и органы госвласти и местного самоуправления «в рамках своих компетенций» сотрудничать с кибердружинами в сфере противодействия распространению противоправной информации.

Между тем, представители пока не имеющей никакого правового статуса организации уже строят планы на регулирование интернета. Руководитель федерального проекта «Кибердружины» Григорий Пащенко во время круглого стола в ОП РФ предложил отключить в России социальные сети. Согласно проведённому организацией опросу, соцсети якобы оказались неинтересны детям, а мессенджер Telegram Пащенко назвал «дырявым»:

«Из [социальной сети] Вконтакте дети уходят. Уходят из Телеграм. Законопроект [Клишаса] должен быть построен не на запрет или цензуру в интернете, а просто на отключение многих крупных операторов. Тех же социальных сетей. Мы проводили опросы молодежи. Они сказали, что им соцсети неинтересны».

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Он также заявил, что интернет «превратился в помойку». Молодому человеку сегодня трудно найти информацию в общедоступном сегменте сети, и ему приходится пользоваться для этого браузером Tor.

«Ему [ребенку] нужно скачать чит [для игры]. Он его не находит в обычном интернете. Он находит вирус или что-то еще. Он выходит в сеть TOR», – заявил Пащенко.

Что это был за опрос, какой методикой пользовались «кибердружные исследователи» при учёте детских мнений, а также было ли у них разрешение на работу с несовершеннолетними, неизвестно.

Напомним, в ходе состоявшегося в декабре прошлого года круглого стола с участием авторов ещё не внесённого в Госдуму законопроекта «о кибердружинах», стало известно, что согласовывать руководителей кибердружинникам придётся с Роскомнадзором. Также предлагается «предусмотреть механизм, при котором по обоснованному требованию кибердружин специалисты получали бы доступ к закрытым сообществам в сетях».

Роскомнадзор будет согласовывать руководителей кибердружин, которые будут подавать сигналы. Мы посмотрели часовую запись круглого стола «Чем займутся кибердружины?» (ох, это было непросто) https://t.co/JR7fadjHra — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) December 6, 2018

Кроме этого стоит заметить, что риторика Пащенко вполне ложится в формат принятого недавно Государственной думой в первом чтении законопроекта об изолированном Рунете. Документ вызвал в парламенте горячую дискуссию, однако в итоге был поддержан большинством депутатов. Поэтому «без пяти минут чиновник», можно сказать, очень даже неплохо чувствует государственный вектор дальнейшей политики в отношении российского сегмента интернета.

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